تجاوزات کیخلاف آپریشن کیلئے آ نیوالے اہلکاروں کو دھمکیاں
اہلکاروں کے ساتھ مزاحمت کرتے ہوئے سرکاری امور کی انجام دہی سے روکدیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر )تجاوزات کے خلاف آپریشن کے لئے آنے والے اہلکاروں کو دھمکیاں دی جانے لگیں۔تھانہ سٹی سمندری کے علاقے میں میونسپل کارپوریشن ٹیموں کی جانب سے تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جا رہا تھا کہ اس دوران مبینہ طور ملز موں کی جانب سے مبینہ طور پر اہلکاروں کے ساتھ مزاحمت کرتے ہوئے انہیں سرکاری امور کی انجام دہی سے روک دیا گیا۔ جس پر پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کر کے ملز موں کی تلاش شروع کر دی ہے