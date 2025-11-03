مکان پر قبضہ کرنے کی کوشش ،تعمیرات مسمار ، مقدمہ درج
دوران توڑ پھوڑ بھی کی گئی ، مقدمہ درج ، ملز موں کی تلاش شروع کردی گئی
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مکان پر قبضہ کرنے کی کوشش کرنے کے دوران تعمیرات کو مسمار کرنے والے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔تھانہ رضا آباد میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے اسلام نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ سجاد ٹاؤن میں واقع اس کے مکان پر ملز موں کی جانب سے مبینہ طور پر تالے توڑ کر تعمیرات مسمار کرتے ہوئے قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی اور اس دوران توڑ پھوڑ کرتے ہوئے اسے نقصان کا شکار بھی بنایا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملز موں کی تلاش شروع کردی ہے۔