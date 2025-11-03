صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تاندلیانوالہ:ہارویسٹر کی زد میں آ کر کمسن بچہ جاں بحق ہو گیا

  • فیصل آباد
تاندلیانوالہ:ہارویسٹر کی زد میں آ کر کمسن بچہ جاں بحق ہو گیا

تاندلیانوالہ (نمائندہ دنیا)تھانہ گڑھ فتح شاہ کے علاقہ ٹھٹھہ گالوآنہ نزد 622 گ ب میں افسوسناک واقعہ اس وقت پیش آیا جب 10 سے 12 سالہ کمسن بچہ وسیم ولد یٰسین پربانہ دھان کی فصل کاٹنے کے دوران ہارویسٹر مشین کی زد میں آ کر موقع پر ہی جاں بحق ہوگیا۔

عینی شاہدین کے مطابق بچہ مال مویشیوں کے لیے دھان کی باقیات (ٹھوس) جمع کر رہا تھا کہ اچانک مشین کے قریب آنے سے حادثہ پیش آگیا۔واقعے کے بعد پورا علاقہ غم میں ڈوب گیا۔ مقامی افراد نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فصل کٹائی کے دوران حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا جائے اور مشینری آپریٹرز کو احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کا پابند کیا جائے تاکہ آئندہ ایسے المناک حادثات سے بچا جا سکے ۔

 

