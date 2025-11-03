صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
کرکٹ سیریز :جھنگ روڈ نوگو ایریا قرار، پولیس کی بھاری نفری تعینات، عوام خوار

پینسرہ (نمائندہ دنیا )فیصل آباد میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان کرکٹ سیریز کے سلسلے میں سیکورٹی خدشات کے پیشِ نظر جھنگ روڈ کو نوگو ایریا قرار دے دیا گیا۔

پولیس کی جانب سے رات گئے ہی سدھار بائی پاس پر کنٹینرز پہنچا دئیے گئے ، جبکہ گزشتہ روز صبح سویرے روڈ کو عام ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔جھنگ روڈ پر ایئرپورٹ چوک سے فیصل آباد تک پولیس کی بھاری نفری تعینات رہی، اور روڈ سے ملانے والے تمام چھوٹے بڑے راستے مزدہ گاڑیاں کھڑی کر کے بند کر دئیے گئے ، جس کے باعث فیصل آباد جانے والے ہزاروں شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔شہری سارا دن متبادل راستوں کی تلاش میں ذلیل و خوار ہوتے نظر آئے ۔ 

 

