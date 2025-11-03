محمد عثمان گجر کی اہلیہ انتقال کر گئیں
گوجرہ(نمائندہ دنیا ) مرکزی جمعیت اہلحدیث کے ضلعی ناظم سوشل میڈیا محمد عثمان گجر کی اہلیہ علالت کے بعد انتقال کر گئیں۔
ان کا جنازہ ان کے آبائی گاؤں چک نمبر 369 ج ب جودھا نگری میں معروف عالم دین علامہ صاحبزادہ برق التوحیدی نے پڑھایا۔ جنازہ میں مرکزی جمعیت اہلحدیث کے ضلعی و مقامی عہدیداران حافظ محمد عبداللہ افضل گجر، میاں محمد افضل، محمد ریاض چودھری، محمد سرفراز حسن، مولانا عابد الرحمن رندھاوا، حافظ عبد الباسط، رانا حاجی محمد منیب، حافظ اقبال چودھری، حکیم قاری عبد الروف ساجد، میاں حبیب الرحمن، و دیگر شخصیات نے شرکت کی۔