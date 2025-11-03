صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محمد عثمان گجر کی اہلیہ انتقال کر گئیں

  • فیصل آباد
محمد عثمان گجر کی اہلیہ انتقال کر گئیں

گوجرہ(نمائندہ دنیا ) مرکزی جمعیت اہلحدیث کے ضلعی ناظم سوشل میڈیا محمد عثمان گجر کی اہلیہ علالت کے بعد انتقال کر گئیں۔

 ان کا جنازہ ان کے آبائی گاؤں چک نمبر 369 ج ب جودھا نگری میں معروف عالم دین علامہ صاحبزادہ برق التوحیدی نے پڑھایا۔ جنازہ میں مرکزی جمعیت اہلحدیث کے ضلعی و مقامی عہدیداران حافظ محمد عبداللہ افضل گجر، میاں محمد افضل، محمد ریاض چودھری، محمد سرفراز حسن، مولانا عابد الرحمن رندھاوا، حافظ عبد الباسط، رانا حاجی محمد منیب، حافظ اقبال چودھری، حکیم قاری عبد الروف ساجد، میاں حبیب الرحمن، و دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

مسائل کا حل قرآن کی تعلیمات میں مضمر،ڈاکٹر حسن محی الدین

عوام فرسودہ، ناکارہ نظام سے تنگ آچکے،طارق سلیم

مہاجرین کی نشستیں کسی صورت ختم نہیں کرنے دینگے،سردار عتیق

دسویں نیشنل زیتون فیسٹیول کا آغاز

زیرتفتیش مقدمات کو میرٹ پر یکسو کیا جائے،آئی جی

ایس ایس پی آپریشنز کی کھلی کچہری،درخواستوں پر احکامات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایک منفرد کتب خانہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پنجابی ہوائی کمپنی ؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور بڑھتا قرض
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
راستہ بھٹکانے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
داعی کی ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر