ضلعی صدر انجمن تاجران جھنگ کا شورکوٹ کا دورہ، چودھری یوسف کو الیکشن جیتنے پر مبارکباد
شورکوٹ (نمائندہ دنیا)ضلعی صدر انجمن تاجران جھنگ حاجی دلدار علی کی قیادت میں ایک وفد نے شورکوٹ کا دورہ کیا۔
وفد میں تحصیل صدر حاجی ہاشم علی، ضلعی جنرل سیکرٹری شیخ خرم، صدر یوسف شاہ روڈ چودھری عمران رامے سمیت دیگر عہدیداران شامل تھے ۔وفد نے چودھری یوسف کو انجمن تاجران شورکوٹ کا الیکشن جیتنے اور صدر منتخب ہونے پر دلی مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر حاجی دلدار علی نے چودھری یوسف کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔وفد کے شرکا نے اس امید کا اظہار کیا کہ چوہدری یوسف کی قیادت میں شورکوٹ کی تاجر برادری کے مسائل حل ہوں گے اور تاجروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں گے ۔