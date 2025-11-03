صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلعی صدر انجمن تاجران جھنگ کا شورکوٹ کا دورہ، چودھری یوسف کو الیکشن جیتنے پر مبارکباد

  • فیصل آباد
ضلعی صدر انجمن تاجران جھنگ کا شورکوٹ کا دورہ، چودھری یوسف کو الیکشن جیتنے پر مبارکباد

شورکوٹ (نمائندہ دنیا)ضلعی صدر انجمن تاجران جھنگ حاجی دلدار علی کی قیادت میں ایک وفد نے شورکوٹ کا دورہ کیا۔

 وفد میں تحصیل صدر حاجی ہاشم علی، ضلعی جنرل سیکرٹری شیخ خرم، صدر یوسف شاہ روڈ چودھری عمران رامے سمیت دیگر عہدیداران شامل تھے ۔وفد نے چودھری یوسف کو انجمن تاجران شورکوٹ کا الیکشن جیتنے اور صدر منتخب ہونے پر دلی مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر حاجی دلدار علی نے چودھری یوسف کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔وفد کے شرکا نے اس امید کا اظہار کیا کہ چوہدری یوسف کی قیادت میں شورکوٹ کی تاجر برادری کے مسائل حل ہوں گے اور تاجروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

وزیر دفاع نے کینٹ ہاؤسنگ سیالکوٹ میں پیڈل کورٹ کا افتتاح کر دیا

کمشنر گوجرانوالہ سے تائیکوانڈو ایسوسی ایشن کے عہدیدار وں کی ملاقات

شہر اقبال کے گلی محلے کچر ا کنڈی میں تبدیل، شہری پر یشان

ملک تشدد، احتجاج کا متحمل نہیں ہوسکتا:سپیکر پنجاب اسمبلی

گیپکو نے سیلاب سے متاثرہ 4 اضلاع میں بجلی کی سپلائی بحال کردی

گجرات:عطائیوں کیخلاف کارروائی ، کلینک و میڈیکل سٹور سیل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایک منفرد کتب خانہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پنجابی ہوائی کمپنی ؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور بڑھتا قرض
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
راستہ بھٹکانے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
داعی کی ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر