میونسپل کمیٹی چنیوٹ کی جانب سے لاہور روڈ پر تجاوزات کیخلاف آپریشن

  • فیصل آباد
میونسپل کمیٹی چنیوٹ کی جانب سے لاہور روڈ پر تجاوزات کیخلاف آپریشن

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)میونسپل کمیٹی چنیوٹ کی جانب سے لاہور روڈ پر تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا گیا۔

چیف آفیسر میونسپل کمیٹی چنیوٹ کی زیرنگرانی ریگولیشن برانچ کی ٹیموں نے لاہور روڈ پر تجاوزات کے خلاف ایکشن کے دوران فٹ پاتھسں اور سڑکوں پر قائم عارضی و مستقل تجاوزات کو مشینری اور عملے کی مدد سے ہٹا دیاتاکہ شہریوں کے لئے آمد و رفت میں آسانی پیدا کی جا سکے اور ٹریفک کی روانی برقرار رہے ۔ ترجمان میونسپل کمیٹی کے مطابق شہر کو صاف،خوبصورت اور تجاوزات سے پاک رکھنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے ۔

 

