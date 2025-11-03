صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تیز رفتار ایمبولینس ٹرک سے ٹکرا گئی، ڈرائیور موقع پر جاں بحق

  • فیصل آباد
تیز رفتار ایمبولینس ٹرک سے ٹکرا گئی، ڈرائیور موقع پر جاں بحق

حادثہ 291 گ ب اسٹاپ کے قریب پیش آیا، ریسکیو ٹیم کا بروقت رسپانس

ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)رجانہ سے ٹوبہ ٹیک سنگھ کی جانب آنے والی ایک پرائیویٹ ایمبولینس تیز رفتاری کے باعث 291 گ ب اسٹاپ کے قریب سامنے سے آنے والے ٹرک سے ٹکرا گئی۔حادثے کے نتیجے میں ایمبولینس ڈرائیور فہد اکرم موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم جائے حادثہ پر پہنچ گئی اور بروقت کارروائی کرتے ہوئے گاڑی میں پھنسے ڈرائیور کی نعش کو نکال کر ڈی ایچ کیو اسپتال ٹوبہ ٹیک سنگھ منتقل کیا۔ابتدائی اطلاعات کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ تصادم کے فوراً بعد ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ رجانہ پولیس نے ضروری قانونی کارروائی کے بعد متوفی کی نعش ورثاء کے حوالے کر دی جبکہ ٹرک کو تحویل میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے ۔

 

