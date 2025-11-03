پنجاب بار کونسل الیکشن : ٹوبہ سیٹ پر چودھر ی احتشام انور کامیاب
1402 ووٹوں کی برتری سے ممبر منتخب، حامیوں کا جشن، بھنگڑے ،مٹھائیاں تقسیم
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)پنجاب بار کونسل کے انتخابات کے حتمی نتائج کے مطابق ٹوبہ ٹیک سنگھ سیٹ سے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ چوہدری احتشام انور ایڈووکیٹ نے شاندار کامیابی حاصل کر لی۔ انہوں نے مجموعی طور پر 4305 ووٹ حاصل کیے ، جبکہ ان کے حریف امیدوار رانا محمد اکرم خاں ایڈووکیٹ کو 2903 ووٹ ملے ۔چودھری احتشام انور ایڈووکیٹ 1402 ووٹوں کی برتری سے پانچ سال کے لیے ممبر پنجاب بار کونسل منتخب ہو گئے ۔ نتائج کے اعلان کے بعد ان کے حامیوں نے بھنگڑے ڈالے ، مٹھائیاں تقسیم کیں اور ایک دوسرے کو مبارک باد دی۔اس موقع پر چودھری احتشام انور ایڈووکیٹ نے کہا کہ یہ کامیابی وکلا برادری کے اعتماد، محبت اور محنت کا ثمر ہے۔
انہوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ اصولوں، میرٹ اور خدمت کی سیاست کے قائل ہیں اور پنجاب بھر کے وکلاء کے مسائل کے حل کے لیے جامع حکمتِ عملی اپنائیں گے ۔ان کا کہنا تھا کہ وہ وکلاء کے وقار، آزادی اور ادارہ جاتی استحکام کے تحفظ کے لیے اپنی تمام توانائیاں صرف کریں گے ۔یاد رہے کہ رانا محمد اکرم خاں ایڈووکیٹ اس سے قبل تین مرتبہ ممبر پنجاب بار کونسل منتخب ہو چکے ہیں، جبکہ چودھری احتشام انور ایڈووکیٹ سابق صدر ڈسٹرکٹ بار رہ چکے ہیں۔ انہوں نے پنجاب بار کونسل کے انتخابات میں پہلی مرتبہ حصہ لیا اور نمایاں کامیابی حاصل کر کے نئی تاریخ رقم کی۔