حادثات کی روک تھام ،بورڈز نصب کیے جائیں، عوامی مطالبہ
تحصیل جڑانوالہ میں ٹریفک کے مسائل میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)عوامی و سماجی حلقوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب، صوبائی سیکرٹری ٹرانسپورٹ، سیکرٹری آر ٹی اے فیصل آباد اور اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ سے مطالبہ کیا ہے کہ حادثات کی روک تھام کے لیے شہر کے داخلی و خارجی راستوں اور اندرونِ شہر اہم شاہراہوں پر گاڑیوں کی حدِ رفتار کے بورڈز فوری طور پر آویزاں کیے جائیں۔آبادی اور رقبے کے لحاظ سے پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل جڑانوالہ میں ٹریفک کے مسائل میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے ۔ جڑانوالہ سے فیصل آباد، لاہور، سیدوالا، ستیانہ، ننکانہ صاحب، شاہکوٹ اور کھرڑیانوالہ جانے والی سڑکوں پر روزانہ سینکڑوں بسیں، ویگنیں اور دیگر گاڑیاں ہزاروں طلبہ و طالبات کو تعلیمی اداروں تک لے جاتی اور واپس لاتی ہیں۔
ذرائع کے مطابق ان سڑکوں پر آئے روز ہونے والے المناک حادثات میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں جبکہ متعدد افراد عمر بھر کے لیے معذور ہو گئے ہیں۔ عوامی شکایات کے مطابق بیشتر گاڑیاں فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر سڑکوں پر دوڑ رہی ہیں جبکہ کئی ڈرائیور مبینہ طور پر نشہ کے عادی ہیں جو نشہ کی حالت میں گاڑیاں چلاتے دکھائی دیتے ہیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ PEPA فیصل آباد کی غفلت کے باعث شہر کے داخلی و خارجی راستوں اور اندرونی شاہراہوں پر رفتار کی حد کے بورڈز آویزاں نہیں کیے جا سکے ، جس سے ڈرائیور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے ۔عوامی و سماجی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ فوری طور پر رفتار کنٹرول بورڈز نصب کر کے ٹریفک کے بڑھتے حادثات پر قابو پایا جائے اور قیمتی انسانی جانوں کو تحفظ فراہم کیا جائے ۔