ٹوبہ :قبرستان میں جگہ کی شدید کمی، تدفین کیلئے عوام پریشان
چک نمبر 392 کے مکینوں کا قبرستان کے ساتھ سرکاری اراضی الاٹ کرنے کا مطالبہ
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) چک نمبر 392 ج ب چٹالہ کے رہائشیوں نے مطالبہ کیا ہے کہ گاؤں کے قبرستان میں جگہ کی شدید کمی کے باعث شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے ۔ گاؤں کی آبادی میں تیزی سے اضافے کے بعد موجودہ قبرستان میں تدفین کے لیے جگہ نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے ، جس کے باعث عوام کو اپنے پیاروں کی تدفین کے لیے متبادل مقامات تلاش کرنا پڑ رہے ہیں۔عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ قبرستان سے ملحقہ سرکاری اراضی کو فوری طور پر قبرستان کے لیے الاٹ کیا جائے تاکہ مستقبل میں اس سنگین مسئلے سے نجات حاصل ہو سکے۔
اہلِ علاقہ نے مزید بتایا کہ قبرستان اور جنازہ گاہ کی چار دیواری نہ ہونے کے باعث مویشی اکثر قبروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جبکہ صفائی اور سکیورٹی کی صورتحال بھی انتہائی ناقص ہے ۔مقامی رہائشیوں نے ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ اور دیگر متعلقہ حکام سے اپیل کی ہے کہ وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اس مسئلے کا فوری نوٹس لیں، سرکاری اراضی قبرستان کے لیے مختص کریں اور قبرستان و جنازہ گاہ کی چار دیواری تعمیر کروا کر عوام کو درپیش مشکلات کا خاتمہ کریں۔