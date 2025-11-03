صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ:155 اشتہاری 67 عدالتی مفرور گرفتار

  • فیصل آباد
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے ویژن محفوظ پنجاب کے تحت عملی اقدامات کیے جار ہے ہیں۔

ضلع بھر میں سپیشل مہم کے تحت پولیس ٹیموں کا مجرمان اشتہاریوں کیخلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ۔ پولیس نے گزشتہ ماہ اکتوبر میں مختلف علاقوں سے 155 مجرمان اشتہاریوں اور 67 عدالتی مفروران کو گرفتار کیا۔ گرفتار مجرمان اشتہاریوں میں 12 اشتہاری کیٹیگری اے کے سنگین وارداتوں میں مطلوب تھے ۔ ہیومن ریسورس اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے مجرمان اشتہاریوں کو گرفتار کیا گیا ۔ 

 

