پینے کا صاف پانی نایاب شہری آلودہ پانی پینے پر مجبور :رانا آفتاب
آلودہ پانی استعمال سے شہری ہیپاٹائٹس سمیت دیگر موضی امراض کا شکار ہورہے
پینسرہ (نمائندہ دنیا)ممبر صوبائی اسمبلی رانا آفتاب احمد نے پنجاب اسمبلی میں حلقے کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا ہے کہ چھ لاکھ کی آبادی کے لیے ایک فلٹر پلانٹ کا منصوبہ حکومت کی عوام دشمن پالیسیوں کا عکاس ہے ۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے صرف پندرہ فلٹر پلانٹس لگائے گئے ہیں جو اونٹ کے منہ میں زیرہ کے مترادف ہیں۔رانا آفتاب احمد نے کہا کہ افسوسناک امر یہ ہے کہ فیصل آباد جو ملک کا تیسرا بڑا اور پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہے اسے اس منصوبے سے مکمل طور پر محروم رکھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر حکمران جماعت کا فیصل آباد سے صفایا ہو گیا تھا۔
ان کا کہنا تھا کہ حکومت صرف نعروں اور دعووں تک محدود ہے جبکہ شہری آلودہ پانی استعمال کرنے کے باعث ہیپاٹائٹس اور دیگر موذی امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔انہوں نے مزید کہا کہ سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کی قلت ہے ، ڈاکٹرز مریضوں کو اپنے پرائیویٹ کلینکس پر جانے پر مجبور کرتے ہیں، جبکہ سہولیات نہ ہونے کے باعث عوام مہنگے پرائیویٹ ہسپتالوں میں علاج کروانے پر مجبور ہیں، جہاں آئے روز ناخوشگوار واقعات پیش آ رہے ہیں۔رانا آفتاب احمد نے کہا کہ علاج معالجہ فراہم کرنا حکومت کی اولین ذمہ داری ہے ، مگر موجودہ پنجاب حکومت اس میں مکمل طور پر ناکام ثابت ہوئی ہے ۔