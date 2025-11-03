صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پینے کا صاف پانی نایاب شہری آلودہ پانی پینے پر مجبور :رانا آفتاب

  • فیصل آباد
پینے کا صاف پانی نایاب شہری آلودہ پانی پینے پر مجبور :رانا آفتاب

آلودہ پانی استعمال سے شہری ہیپاٹائٹس سمیت دیگر موضی امراض کا شکار ہورہے

پینسرہ (نمائندہ دنیا)ممبر صوبائی اسمبلی رانا آفتاب احمد نے پنجاب اسمبلی میں حلقے کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا ہے کہ چھ لاکھ کی آبادی کے لیے ایک فلٹر پلانٹ کا منصوبہ حکومت کی عوام دشمن پالیسیوں کا عکاس ہے ۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے صرف پندرہ فلٹر پلانٹس لگائے گئے ہیں جو اونٹ کے منہ میں زیرہ کے مترادف ہیں۔رانا آفتاب احمد نے کہا کہ افسوسناک امر یہ ہے کہ فیصل آباد جو ملک کا تیسرا بڑا اور پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہے اسے اس منصوبے سے مکمل طور پر محروم رکھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر حکمران جماعت کا فیصل آباد سے صفایا ہو گیا تھا۔

ان کا کہنا تھا کہ حکومت صرف نعروں اور دعووں تک محدود ہے جبکہ شہری آلودہ پانی استعمال کرنے کے باعث ہیپاٹائٹس اور دیگر موذی امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔انہوں نے مزید کہا کہ سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کی قلت ہے ، ڈاکٹرز مریضوں کو اپنے پرائیویٹ کلینکس پر جانے پر مجبور کرتے ہیں، جبکہ سہولیات نہ ہونے کے باعث عوام مہنگے پرائیویٹ ہسپتالوں میں علاج کروانے پر مجبور ہیں، جہاں آئے روز ناخوشگوار واقعات پیش آ رہے ہیں۔رانا آفتاب احمد نے کہا کہ علاج معالجہ فراہم کرنا حکومت کی اولین ذمہ داری ہے ، مگر موجودہ پنجاب حکومت اس میں مکمل طور پر ناکام ثابت ہوئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

بوگس کریک ڈاؤن ، سموگ میں خطر ناک حد تک اضافہ

حفاظتی ٹیکوں کی مہم بچوں کو خسرہ اور روبیلا سے محفوظ رکھنے کیلئے اہم :ڈاکٹر محمد رفیق

ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال میں ادویات کی قلت ختم

ترقی وخوشحالی پاکستا نی قو م کا مقدرہے ،شازیہ بانو

مال بردار گاڑیوں پر اوور لوڈنگ ،سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار

عبدالرحمن الیون نے حمز ہ الیون کو شکست دے کر کرکٹ میچ جیت لیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایک منفرد کتب خانہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پنجابی ہوائی کمپنی ؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور بڑھتا قرض
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
راستہ بھٹکانے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
داعی کی ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر