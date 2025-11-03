جھنگ میں 55 بھٹے مسمار ، 25 مقدمات، 9لاکھ روپے جرمانہ
فصلوں کی باقیات جلانے پر 24 مقدمات درج اور 6 لاکھ روپے کے جرمانے
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر انسدادِ سموگ مہم پر عملدرآمد جاری ہے ۔ محکمہ ماحولیات اور محکمہ زراعت کی ٹیمیں فیلڈ میں متحرک ہیں اور آلودگی پھیلانے والے عناصر کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔سموگ کا باعث بننے والے ذرائع کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے 55 بھٹے مسمار کیے گئے ، 25 مقدمات درج اور 9 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ اسی طرح فصلوں کی باقیات جلانے پر 24 مقدمات درج کیے گئے اور 6 لاکھ روپے کے جرمانے عائد کیے گئے۔
ڈپٹی کمشنر جھنگ علی اکبر بھنڈر نے ضلعی محکموں کے افسران کو ہدایت کی کہ فضائی آلودگی کی روک تھام، احتیاطی تدابیر اور عوامی آگاہی وقت کی اہم ضرورت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انسدادِ سموگ مہم کے تحت بلا تفریق کارروائیاں جاری رہیں گی۔ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائیوں میں تیزی لائی جائے ، جبکہ شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر خصوصی ناکہ جات کے ذریعے آلودگی پھیلانے والی وہیکلز کے خلاف مؤثر ایکشن عمل میں لایا جائے تاکہ عوام کو صاف اور صحت مند فضا فراہم کی جا سکے ۔