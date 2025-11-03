صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دھاندرہ :تجاوزات کی بھرمار، سیوریج ناکارہ، عوام پریشان

  • فیصل آباد
دھاندرہ :تجاوزات کی بھرمار، سیوریج ناکارہ، عوام پریشان

جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر اور پانی کے جوہڑ بننے سے بیماریا ں پھیلنے کا خدشہ

ٹھیکریوالا (نمائندہ دنیا ) چک 66 ج۔ب دھاندرہ میں پختہ تجاوزات کی بھرمار نے شہریوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے ۔گھروں کے آگے کئی کئی فٹ چوڑے تھڑے اور غیر قانونی تعمیرات نے گلیوں کو تنگ کر دیا ہے ، جس کے باعث آمدورفت میں شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں۔نالیاں بند ہونے اور پانی کے نکاس میں رکاوٹ کے باعث سیوریج کا نظام مکمل طور پر درہم برہم ہو چکا ہے ۔ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر اور پانی کے جوہڑ بننے سے بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے ۔اسی طرح اندرونی سڑکیں اور سولنگیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جبکہ بعض مقامات پر گزرنا محال ہو چکا ہے ۔عوامی و سماجی حلقوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری نوٹس لیتے ہوئے پختہ تجاوزات کے خاتمے اور سیوریج نظام کی بحالی کے لیے مؤثر اقدامات کرے تاکہ شہریوں کو ریلیف مل سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

بوگس کریک ڈاؤن ، سموگ میں خطر ناک حد تک اضافہ

حفاظتی ٹیکوں کی مہم بچوں کو خسرہ اور روبیلا سے محفوظ رکھنے کیلئے اہم :ڈاکٹر محمد رفیق

ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال میں ادویات کی قلت ختم

ترقی وخوشحالی پاکستا نی قو م کا مقدرہے ،شازیہ بانو

مال بردار گاڑیوں پر اوور لوڈنگ ،سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار

عبدالرحمن الیون نے حمز ہ الیون کو شکست دے کر کرکٹ میچ جیت لیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایک منفرد کتب خانہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پنجابی ہوائی کمپنی ؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور بڑھتا قرض
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
راستہ بھٹکانے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
داعی کی ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر