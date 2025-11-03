دھاندرہ :تجاوزات کی بھرمار، سیوریج ناکارہ، عوام پریشان
جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر اور پانی کے جوہڑ بننے سے بیماریا ں پھیلنے کا خدشہ
ٹھیکریوالا (نمائندہ دنیا ) چک 66 ج۔ب دھاندرہ میں پختہ تجاوزات کی بھرمار نے شہریوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے ۔گھروں کے آگے کئی کئی فٹ چوڑے تھڑے اور غیر قانونی تعمیرات نے گلیوں کو تنگ کر دیا ہے ، جس کے باعث آمدورفت میں شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں۔نالیاں بند ہونے اور پانی کے نکاس میں رکاوٹ کے باعث سیوریج کا نظام مکمل طور پر درہم برہم ہو چکا ہے ۔ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر اور پانی کے جوہڑ بننے سے بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے ۔اسی طرح اندرونی سڑکیں اور سولنگیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جبکہ بعض مقامات پر گزرنا محال ہو چکا ہے ۔عوامی و سماجی حلقوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری نوٹس لیتے ہوئے پختہ تجاوزات کے خاتمے اور سیوریج نظام کی بحالی کے لیے مؤثر اقدامات کرے تاکہ شہریوں کو ریلیف مل سکے ۔