ٹھیکریوالا پولیس2ماہ بعد بھی قتل کے ملزم گرفتار نہ کر سکی
ملزمان کی آزادانہ دھمکیاں، متاثرہ خاندان کا الزام ، انصاف نہ ملا تو دھرنے کا اعلان
پینسرہ (نمائندہ دنیا)ٹھیکریوالا پولیس کی مبینہ غفلت اور ملز موں سے ساز باز کے باعث دو ماہ گزرنے کے باوجود دوہرے قتل کے مرکزی نامزد ملز موں کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ متاثرہ خاندان کے مطابق ملزمان آزاد گھوم رہے ہیں اور فون پر قتل سمیت سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔مدعی مقدمہ مریم زوجہ مقتول عامر، عامر کے والد اور مقتول احسان کی والدہ نے معصوم بچوں سمیت دنیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ دو ماہ قبل تھانہ ٹھیکریوالا کے علاقہ ڈنڈے وال کے قریب میرے شوہر عامر اور بھائی احسان کو ملزمان آصف مقبول، زین، سکندر اکبر وغیرہ نے پرانی رنجش پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔انہوں نے کہا کہ مقدمہ نمبر 1927/25 تھانہ ٹھیکریوالا میں درج ہے مگر پولیس اب تک آصف اور عمران کے علاوہ کسی مرکزی ملزم کو گرفتار نہیں کر سکی۔
مریم کا کہنا تھا کہ جب ہم کسی ملزم کی نشاندہی کر کے گرفتاری کرواتے ہیں تو پولیس رشوت لے کر انہیں چھوڑ دیتی ہے ۔ ان کے مطابق ایس ایچ او میاں واجد نے حال ہی میں بھاری رقم لے کر ایک ملزم کو رہا کیا۔متاثرہ خاندان نے الزام لگایا کہ پولیس ملزمان سے ساز باز کر چکی ہے ، خاندان میں کوئی مرد باقی نہیں رہا اور وہ بزرگ سسر کے ہمراہ تھانہ کے چکر کاٹنے پر مجبور ہیں۔ پولیس بات سننے کو تیار نہیں، آئے روز تفتیشی افسر تبدیل کر دیا جاتا ہے ۔انہوں نے سی پی او فیصل آباد، آر پی او فیصل آباد، آئی جی پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کی ہے کہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے ، ملزمان کو گرفتار کر کے قانون کے مطابق سزا دی جائے ، بصورت دیگر ہم آر پی او آفس کے سامنے احتجاجی دھرنا دیں گے ۔