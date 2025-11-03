سموگ پھیلانے والے کارخانوں کیخلاف ایکشن ، متعدد سیل
سائزنگ یونٹس کے بوائلرز سیل ، لاکھوں روپے کے جرمانے بھی عائد کیے گئے
ٹھیکریوالا (نمائندہ دنیا)محکمہ ماحولیات کی جانب سے دھاندرہ، سدھار اور ملحقہ علاقوں میں سموگ اور ماحولیاتی آلودگی کا باعث بننے والے کارخانوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی گئی۔ کارروائی کے دوران متعدد سائزنگ یونٹس کے بوائلرز سیل کر دئیے گئے جبکہ لاکھوں روپے کے جرمانے بھی عائد کیے گئے ۔محکمہ کی ٹیموں نے دورانِ چیکنگ غیر معیاری ایندھن استعمال کرنے والے صنعتی یونٹس کو موقع پر ہی بند کر دیا اور ان کی چمنیاں سیل کر دیں۔افسروں نے واضح کیا کہ غیر معیاری اور ماحول دشمن ایندھن کے استعمال سے زہریلا دھواں پیدا ہوتا ہے جو سموگ اور آلودگی میں خطرناک حد تک اضافہ کر رہا ہے ۔ترجمان محکمہ ماحولیات نے کہا کہ شہریوں کی صحت کے تحفظ کیلئے ایسے آپریشن بلا امتیاز جاری رہیں گے ، اور قانون شکن صنعتی اداروں کیخلاف مقدمات بھی درج کیے جائیں گے ۔