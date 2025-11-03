صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیراعلیٰ کی ہدایت پر ریونیو عوامی خدمت سروسز کا آغاز

  • فیصل آباد
اسسٹنٹ کمشنر جھنگ نے درخواستوں کی سماعت کی، موقع پر احکامات جاری

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ریونیو عوامی خدمت سروسز کے پہلے روز ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر کی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر جھنگ نے شہریوں کی درخواستوں کی سماعت کی اور سائلین کو فوری ریلیف کی فراہمی کے حوالے سے موقع پر احکامات جاری کئے ۔اس موقع پر ریونیو افسروں ، لینڈ ریکارڈ سٹاف، پٹواری اور دیگر متعلقہ عملہ بھی موجود تھا۔ ریونیو عوامی خدمت سروسز میں اسسٹنٹ کمشنر نے موصول ہونے والی درخواستوں پر فوری کارروائی مکمل کرنے اور رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی۔انہوں نے مختلف سائلین سے ریونیو عوامی خدمت سروسز کی افادیت اور ان کے مسائل کے حل میں پیشرفت کے بارے میں بھی دریافت کیا۔

شہریوں سے گفتگو کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کی واضح ہدایات ہیں کہ تمام انتظامی افسر عوام سے براہِ راست رابطہ رکھیں اور ان کے مسائل کے فوری حل کو یقینی بنائیں۔انہوں نے مزید کہا کہ عوامی مسائل کے فوری حل کے لیے ریونیو عوامی خدمت سروسز کے تحت تمام ریونیو افسران ایک چھت تلے موجود ہیں، جبکہ جھنگ سمیت دیگر تحصیلوں میں کھلی کچہریوں کے انعقاد کا مقصد عوام کو محکمہ مال سے متعلق مسائل کا ریلیف اُن کی دہلیز پر فراہم کرنا ہے ۔

 

