وکلانے اصولی مؤقف اپنا کر تاریخ رقم کی:سردار خلیل طاہر
بار کونسل کے کامیاب ارکان کو مبارکباد، عدلیہ و قانون کی سربلندی پر یقین کا اظہار
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)مسلم لیگ (ن) مینارٹیز ونگ پنجاب کے صدر سینیٹر سردار خلیل طاہر سندھو نے واضح اکثریت سے پنجاب بار کونسل کے انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے پر رانا معظم عباس، چنگیز خان کاکڑ، قیصر ساہی اور امتیاز لونا سمیت دیگر شہروں سے کامیاب ہونے والے ارکان کو دلی مبارکباد پیش کی ہے ۔انہوں نے کہا کہ وکلاء برادری نے سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر اصولی مؤقف اختیار کیا ہے ، جو جمہوری سوچ اور قانون کی بالادستی کا مظہر ہے۔سینیٹر خلیل طاہر سندھو نے جیتنے والے تمام وکلاء کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وکلا جمہوریت کی مضبوطی، انصاف کی فراہمی اور شہری حقوق کے تحفظ میں ہمیشہ کلیدی کردار ادا کرتے رہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ اصول پر ووٹ دینے کا صلہ کامیابی کی صورت میں ملا ہے ، امید ہے کہ نو منتخب نمائندے دیانت داری اور پیشہ ورانہ مہارت سے اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہیں گے ۔آخر میں انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ عدلیہ کی آزادی اور قانون کی سربلندی کے لیے وکلاء برادری ہمیشہ اپنا مؤثر کردار ادا کرتی رہے گی۔