سیاسی درجہ حرارت کم کرنا وقت کی ضرورت :چودھری شفیق
پی ٹی آئی کا دیگر جماعتوں سے رابطہ بہتر سوچ قرار، ملک جلاؤ، گھیراؤ کا متحمل نہیں
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)مسلم لیگ (ن) کے سابق رکن پنجاب اسمبلی چودھری شفیق احمد گجر نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کے لیے مسلم لیگ (ن) سمیت دیگر سیاسی جماعتوں سے رابطہ ایک مثبت اور بہتر سوچ ہے ۔انہوں نے کہا کہ ملک اس وقت جلاؤ، گھیراؤ اور تصادم کا متحمل نہیں، وزیراعظم میاں شہباز شریف خود بھی سیاسی معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کر چکے ہیں۔چودھری شفیق احمد گجر نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے سیاسی جماعتوں اور دیگر سے رابطوں کا فیصلہ ایک سیاسی راستہ ہے ، عدالت سے رجوع بھی ایک قابلِ عمل آپشن ہے۔
انہوں نے کہا کہ فواد چودھری، عمران اسماعیل، علی زیدی، محمود مولوی، سبطین خان اور دیگر رہنما اگر سنجیدگی سے سیاسی معاملات کے حل کے لیے قدم اٹھائیں تو اس کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے ۔ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی سابق قیادت کی مسلم لیگ (ن)رہنماؤں سے ملاقاتیں خوش آئند ہیں، موجودہ ملکی حالات میں سیاسی درجہ حرارت کم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے ۔انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی سے رابطہ اور معاملات درست سمت میں لانے کے لیے گفتگو ایک مثبت پیش رفت ہے جو قومی مفاہمت کے دروازے کھول سکتی ہے ۔