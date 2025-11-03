صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیاسی درجہ حرارت کم کرنا وقت کی ضرورت :چودھری شفیق

  • فیصل آباد
سیاسی درجہ حرارت کم کرنا وقت کی ضرورت :چودھری شفیق

پی ٹی آئی کا دیگر جماعتوں سے رابطہ بہتر سوچ قرار، ملک جلاؤ، گھیراؤ کا متحمل نہیں

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)مسلم لیگ (ن) کے سابق رکن پنجاب اسمبلی چودھری شفیق احمد گجر نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کے لیے مسلم لیگ (ن) سمیت دیگر سیاسی جماعتوں سے رابطہ ایک مثبت اور بہتر سوچ ہے ۔انہوں نے کہا کہ ملک اس وقت جلاؤ، گھیراؤ اور تصادم کا متحمل نہیں، وزیراعظم میاں شہباز شریف خود بھی سیاسی معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کر چکے ہیں۔چودھری شفیق احمد گجر نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے سیاسی جماعتوں اور دیگر سے رابطوں کا فیصلہ ایک سیاسی راستہ ہے ، عدالت سے رجوع بھی ایک قابلِ عمل آپشن ہے۔

انہوں نے کہا کہ فواد چودھری، عمران اسماعیل، علی زیدی، محمود مولوی، سبطین خان اور دیگر رہنما اگر سنجیدگی سے سیاسی معاملات کے حل کے لیے قدم اٹھائیں تو اس کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے ۔ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی سابق قیادت کی مسلم لیگ (ن)رہنماؤں سے ملاقاتیں خوش آئند ہیں، موجودہ ملکی حالات میں سیاسی درجہ حرارت کم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے ۔انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی سے رابطہ اور معاملات درست سمت میں لانے کے لیے گفتگو ایک مثبت پیش رفت ہے جو قومی مفاہمت کے دروازے کھول سکتی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سیکرٹری ہاؤسنگ کا شہرمیں زیرتعمیر سٹرکچر پلان سڑکوں کا دورہ

پی ٹی آئی حکومت نے سب تباہ ہم نے ملک بچایا، رانا تنویر

صوبائی وزیر بلال یاسین کا حلقے کا دورہ،ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا

ضیا الدین انصاری کی بطور امیر حلف برداری تقریب

بیرونی محاذ پر دوستوں کیساتھ کھڑا ہونا چاہئے : چودھری سرور

جامعہ نعیمیہ میں سیرت النبی ؐپرکوئزمقابلہ، انعامات تقسیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایک منفرد کتب خانہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پنجابی ہوائی کمپنی ؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور بڑھتا قرض
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
راستہ بھٹکانے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
داعی کی ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر