جمعیت اہلحدیث کا ملک و قوم کی خدمت اور امن کا عزم
ملک میں نفاذِ اسلام کیلئے پرامن طریقے سے جدوجہد جاری :حافظ عبدالکریم
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) مرکزی جمعیت اہلحدیث سینٹرل پنجاب کی صوبائی کابینہ کی تقریب حلف برداری سے خطاب کرتے ہوئے امیر مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم اور ناظم اعلیٰ علامہ عبدالرشید حجازی نے کہا کہ جماعت نے سیاسی، سماجی اور مذہبی میدان میں بے لوث خدمات سرانجام دی ہیں۔انہوں نے کہا کہ ملک میں نفاذِ اسلام کے لیے پرامن طریقے سے جدوجہد جاری ہے اور رہے گی، اور جماعت کا بنیادی مقصد دعوت و تبلیغ کے ذریعے پاکستان میں قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کرنا ہے ۔ مرکزی جمعیت اہلحدیث قومی و ملی خدمات کے پیشِ نظر آئندہ بلدیاتی انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی۔قائدین نے مزید کہا کہ سیاسی و مذہبی انتہاء پسندی اور دہشت گردی نے ملک و قوم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے ، جس کی روک تھام از حد ضروری ہے ۔ پاک فوج کی قربانیوں اور شہادتوں پر پوری قوم کو فخر ہے۔
آئے روز ہونے والی دہشت گردانہ کارروائیوں نے ملک کو معاشی طور پر کمزور کیا ہے ۔ عالمی استعماری قوتوں کے زیر سایہ پروان چڑھنے والے چند افراد قوم کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ پاکستان پرتشدد واقعات اور مظاہروں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ فتنتہ الخوارج کا خاتمہ ملکی ترقی، بقاء، سلامتی اور استحکام کے لیے ناگزیر ہے ۔تقریب میں مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان کے امیر کے علاوہ ناظم اعلیٰ علامہ عبدالرشید حجازی، ایڈیشنل ناظم اعلیٰ سید سبطین شاہ نقوی، سید طالب الرحمن شاہ زیدی، علامہ معتصم الٰہی ظہیر، حافظ محمد یونس آزاد، ڈاکٹر مطیع باجوہ، ملک سلمان منگلہ اور دیگر مرکزی و صوبائی ذمہ داران موجود تھے ۔