شہید کانسٹیبل گہلا خان کی برسی، پولیس کے چاق و چوبند دستے کی سلامی

  • فیصل آباد
شہید کانسٹیبل گہلا خان کی برسی، پولیس کے چاق و چوبند دستے کی سلامی

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)پولیس کے شہید کانسٹیبل گہلا خان کی برسی کے موقع پر پولیس کے چاق و چوبند دستے نے شہید کی قبر پر سلامی پیش کی۔ڈی ایس پی مدثر کلیم اور دیگر افسران نے شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں۔

 اس موقع پر شہید کے لواحقین بھی موجود تھے ۔ شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی۔پولیس افسروں نے شہید گہلا خان کی خدمات کو خراجِ تحسین پیش کیا۔ڈی ایس پی مدثر کلیم نے شہید کے لواحقین کو چنیوٹ پولیس کی جانب سے تحائف پیش کیے ۔اس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چنیوٹ عبداللہ احمد نے کہا کہ \"پولیس کے بہادر سپوت نے فرض کی راہ میں جان کی قربانی دے کر محکمہ پولیس کا فخر بڑھایا ہے ۔ ہم اپنے شہداکے خون کے وارث ہیں، اور ان کی فیملیز کی ویلفیئر کے لیے تمام ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔\"

 

 

