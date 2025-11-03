صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ادارہ چشتیہ نظامیہ میں تکمیل قرآن کانفرنس کا انعقاد

  • فیصل آباد
ادارہ چشتیہ نظامیہ میں تکمیل قرآن کانفرنس کا انعقاد

مدارس ہماری تہذیب، ثقافت اور اقدار اسلام کے علم کے محافظ :ریاض کھرل

فیصل آباد (سٹی رپورٹر) ادارہ چشتیہ نظامیہ میں تکمیل قرآن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں علماء، مشائخ، آئمہ خطباء اور معززین کی بھرپور شرکت رہی۔اس موقع پر ملک کے ممتاز عالم دین علامہ محمد ریاض کھرل نے صدارتی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مدارس ہماری تہذیب، ثقافت اور اقدار اسلام کے علم کے محافظ ہیں اور معاشرے کی فکری و دینی رہنمائی میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کے مراکز دین قلعے اور علم کے سر چشمے ہیں، جو طلبہ کو عالم اسلام کی قیادت کے لیے تیار کر رہے ہیں۔علامہ ریاض کھرل نے مزید کہا کہ دشمن ہمیں آپس میں لڑانا چاہتا ہے ، لیکن ہم اپنی یگانگت و قومی اتحاد کے ذریعے دشمن کے مذموم ارادوں کو ناکام بنا سکتے ہیں۔

اگر ہم اپنی آراء کو دوسروں پر زبردستی مسلط کرنے کی عادت ترک کر دیں تو معاشرے میں امن و سلامتی کی فضا قائم ہو سکتی ہے ۔تقریب میں صاحبزادہ پیر سید محمد منصور الحق شاہ، پیر محمد صدیق الرحمن، احمد خالقی، الحاج میاں اللہ بخش کھرل، صاحبزادہ محمد احمد رضا، حافظ محمد حسن رضا، صاحبزادہ علی احمد صابری، صاحبزادہ محمد ریحان چشتی اور دیگر مقررین نے کہا کہ مسلم اُمّت کو اس وقت اتحاد کی شدید ضرورت ہے ۔ ہمیں فرقہ واریت، عدم برداشت اور تعصب جیسے رویوں کی حوصلہ شکنی کرناہوگی، اور اپنی زندگیوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔

 

