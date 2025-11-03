صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے سی بھوانہ کے چھاپے ، ایک لاکھ 10 ہزار کے جرمانے

  • فیصل آباد
بھوانہ (نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر شینا اعظم نے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیموں کے ہمراہ سویٹس اینڈ بیکرز، پروڈکشن یونٹس اور کریانہ سٹورز پر چھاپے مارے۔۔۔

جہاں صفائی کے ناقص انتظامات، زائد المیعاد اشیاء کی فروخت اور مقررہ نرخوں سے زائد قیمتیں وصول کرنے پر کارروائی عمل میں لائی گئی۔کارروائی کے دوران مختلف دکانوں کو مجموعی طور پر ایک لاکھ 10 ہزار روپے کے جرمانے عائد کیے گئے ، جبکہ ایکسپائرڈ اشیاء موقع پر تلف کر دی گئیں۔دریں اثنا اسسٹنٹ کمشنر نے پٹرول پمپس کا بھی دورہ کیا، پیمانوں اور مقدار کی جانچ کی اور مالکان کو اوورچارجنگ سے باز رہنے کی ہدایت کی۔انہوں نے واضح کیا کہ شہریوں کو کم مقدار میں پٹرول فراہم کرنے والے پمپس سیل کر دئیے جائیں گے ۔

 

