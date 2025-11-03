اتائیوں کیخلاف بڑا کریک ڈاؤن، متعدد غیر قانونی ہسپتال سیل
متعدد اتائی کارروائیوں کی اطلاع ملتے ہی اپنے مراکز بند کر کے فرار ہوگئے
ٹھیکریوالا (نمائندہ دنیا)محکمہ صحت حرکت میں آگیاغیر قانونی ہسپتالوں، اتائی کلینکس اور میڈیکل اسٹورز پر چھاپے ، متعدد سیل جبکہ بھاری جرمانے عائد کیے گئے ۔ دھاندرہ، سدھار، ٹھیکریوالا اور گردونواح کے علاقوں میں عطائیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کیا گیا۔ کارروائی کے دوران غیر رجسٹرڈ ہسپتال، کلینکس اور میڈیکل سٹورز کو بند کر دیا گیا جبکہ متعدد اتائی کارروائیوں کی اطلاع ملتے ہی اپنے مراکز بند کر کے فرار ہوگئے ۔ذرائع کے مطابق ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر صدر ڈاکٹر زنیر کی سربراہی میں خصوصی ٹیموں نے کارروائی کرتے ہوئے انسانی صحت سے کھلواڑ کرنے والے عطائی مراکز کے خلاف مقدمات تیار کیے۔
بھاری جرمانے عائد کیے اور تمام کیسز مزید کارروائی کے لیے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کو ارسال کر دئیے ۔ڈاکٹر زنیر نے روزنامہ دنیا سے گفتگو میں کہا ٹھیکریوالا کے ایک نجی ہسپتال میں زچہ و بچہ کی موت مجرمانہ غفلت کا نتیجہ ہے ، ملوث عناصر کے خلاف بھرپور قانونی کارروائی جاری ہے ۔انہوں نے واضح کیا کہ اتائیت انسانی جانوں سے کھیلنے کے مترادف ہے ، کسی کو بھی غیر قانونی طور پر علاج کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ڈاکٹر زنیر نے مزید کہا کہ اتائیوں کے خلاف کریک ڈاؤن بلا امتیاز جاری رہے گا تاکہ شہریوں کو محفوظ، معیاری اور قانونی طبی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔