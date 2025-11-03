کسی منصوبے میں سستی برداشت نہیں کی جائیگی :راجہ جہانگیر
واساافسر سیوریج سے متعلق مسائل کے حل کیلئے مؤثر حکمتِ عملی اختیار کریں
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن اور عوام کو ہر شعبے میں ریلیف کی فراہمی کے مشن کے تحت کمشنر راجہ جہانگیر انور کی زیر صدارت ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن عامر رضا، ڈی جی ایف ڈی اے محمد آصف چودھری، ایم ڈی واسا سہیل قادر چیمہ، چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن مرتضیٰ ملک، سی او ویسٹ مینجمنٹ کمپنی روف احمد، ڈپٹی ڈائریکٹر تحفظِ ماحول عثمان اظہر سمیت دیگر افسروں نے شرکت کی۔کمشنر راجہ جہانگیر انور نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب نے میونسپل سروسز سمیت دیگر اداروں کی کارکردگی پر گہری توجہ مرکوز کر رکھی ہے ، اور عوامی مفاد کے پیشِ نظر ان کی پراگریس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے ۔انہوں نے ہدایت کی کہ واساافسران سیوریج سے متعلق عوامی مسائل کے حل کے لیے مؤثر حکمتِ عملی اختیار کریں۔
جاری ترقیاتی منصوبوں پر مامور کنٹریکٹرز کو مزید متحرک کیا جائے اور کسی منصوبے میں سست روی برداشت نہیں کی جائے گی۔کمشنر نے مزید کہا کہ گردوغبار کی روک تھام کیلئے پراجیکٹس سائٹس پر مسلسل پانی کا چھڑکاؤ یقینی بنایا جائے ۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی صفائی ستھرائی، سڑکوں کے واشنگ آپریشن اور ڈمپنگ سائٹس کو کور کرنے کے اقدامات کا تسلسل برقرار رکھے ۔انہوں نے میونسپل کارپوریشن کو ہدایت کی کہ سٹریٹ لائٹس فعال کی جائیں اور سڑکوں و اندرونی راستوں کے پیچ ورک میں تیزی لائی جائے ۔ انہوں نے وال چاکنگ کے مکمل خاتمے کی بھی تاکید کی۔راجہ جہانگیر انور نے کہا کہ شہریوں کو خوبصورت، صاف ستھرا اور معیاری ماحول فراہم کرنا ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ۔