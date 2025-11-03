صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ تحفظِ ماحول کا ایکشن،زِگ زَیگ ٹیکنالوجی کے بغیر بھٹہ مسمار

  • فیصل آباد
محکمہ تحفظِ ماحول کا ایکشن،زِگ زَیگ ٹیکنالوجی کے بغیر بھٹہ مسمار

روزانہ صبح، شام اور رات کے اوقات میں بھٹوں کی انسپکشن کی جارہی ہے

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)محکمہ تحفظِ ماحول نے زِگ زَیگ ٹیکنالوجی کے بغیر تعمیر کیے جانے والے ایک اور اینٹوں کے بھٹّے کی تعمیرات مسمار کرادیں۔ محکمہ تحفظِ ماحول کی ٹیموں نے ضلع بھر میں بھٹّوں کی انسپکشن کی اور چک نمبر 125 ر۔ب، سالاروالا چک جھمرہ میں زِگ زَیگ ٹیکنالوجی کے بغیر چلنے والے بھٹے کو بھاری مشینری کے ذریعے منہدم کیا۔ڈپٹی ڈائریکٹر تحفظِ ماحول عثمان اظہر نے کہا کہ انسدادِ سموگ اقدامات پر حکومتی ویژن کے مطابق عملدرآمد جاری ہے ۔ روزانہ صبح، شام اور رات کے اوقات میں بھٹوں کی انسپکشن کی جارہی ہے ۔

انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی بھٹے کو زِگ زَیگ ٹیکنالوجی کے بغیر چلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔مزید برآں، صنعتی یونٹس کی انسپکشن کا عمل بھی بلاتعطل جاری ہے ۔ محکمہ کی ٹیموں نے سوساں روڈ پر ہاکی اسٹیڈیم کے قریب ایک باربی کیو پوائنٹ کو سکشن ہُڈ نصب نہ کرنے پر سیل کردیا۔دوسری جانب، محکمہ زراعت (توسیع) کی ٹیمیں موٹر وے ایریاز میں فصل کی باقیات کو آگ لگانے کی روک تھام کے لیے سرگرم عمل ہیں، جبکہ محکمہ شاہرات کی ٹیمیں دھواں خارج کرنے والی گاڑیوں کے خلاف جرمانے کر رہی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

بوگس کریک ڈاؤن ، سموگ میں خطر ناک حد تک اضافہ

حفاظتی ٹیکوں کی مہم بچوں کو خسرہ اور روبیلا سے محفوظ رکھنے کیلئے اہم :ڈاکٹر محمد رفیق

ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال میں ادویات کی قلت ختم

ترقی وخوشحالی پاکستا نی قو م کا مقدرہے ،شازیہ بانو

مال بردار گاڑیوں پر اوور لوڈنگ ،سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار

عبدالرحمن الیون نے حمز ہ الیون کو شکست دے کر کرکٹ میچ جیت لیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایک منفرد کتب خانہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پنجابی ہوائی کمپنی ؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور بڑھتا قرض
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
راستہ بھٹکانے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
داعی کی ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر