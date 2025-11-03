محکمہ تحفظِ ماحول کا ایکشن،زِگ زَیگ ٹیکنالوجی کے بغیر بھٹہ مسمار
روزانہ صبح، شام اور رات کے اوقات میں بھٹوں کی انسپکشن کی جارہی ہے
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)محکمہ تحفظِ ماحول نے زِگ زَیگ ٹیکنالوجی کے بغیر تعمیر کیے جانے والے ایک اور اینٹوں کے بھٹّے کی تعمیرات مسمار کرادیں۔ محکمہ تحفظِ ماحول کی ٹیموں نے ضلع بھر میں بھٹّوں کی انسپکشن کی اور چک نمبر 125 ر۔ب، سالاروالا چک جھمرہ میں زِگ زَیگ ٹیکنالوجی کے بغیر چلنے والے بھٹے کو بھاری مشینری کے ذریعے منہدم کیا۔ڈپٹی ڈائریکٹر تحفظِ ماحول عثمان اظہر نے کہا کہ انسدادِ سموگ اقدامات پر حکومتی ویژن کے مطابق عملدرآمد جاری ہے ۔ روزانہ صبح، شام اور رات کے اوقات میں بھٹوں کی انسپکشن کی جارہی ہے ۔
انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی بھٹے کو زِگ زَیگ ٹیکنالوجی کے بغیر چلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔مزید برآں، صنعتی یونٹس کی انسپکشن کا عمل بھی بلاتعطل جاری ہے ۔ محکمہ کی ٹیموں نے سوساں روڈ پر ہاکی اسٹیڈیم کے قریب ایک باربی کیو پوائنٹ کو سکشن ہُڈ نصب نہ کرنے پر سیل کردیا۔دوسری جانب، محکمہ زراعت (توسیع) کی ٹیمیں موٹر وے ایریاز میں فصل کی باقیات کو آگ لگانے کی روک تھام کے لیے سرگرم عمل ہیں، جبکہ محکمہ شاہرات کی ٹیمیں دھواں خارج کرنے والی گاڑیوں کے خلاف جرمانے کر رہی ہیں۔