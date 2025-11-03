صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے سی صدف کا ٹی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ، صفائی کا جائزہ

  • فیصل آباد
ہسپتال کے شعبہ جات، ایمرجنسی وارڈ، انتظار گاہوں اور واش رومز کا تفصیلی معائنہ

شورکوٹ (نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ محترمہ صدف اکبر نے تحصیل ہیڈکوارٹر (ٹی ایچ کیو) ہسپتال شورکوٹ کا اچانک دورہ کیا۔ دورے کا مقصد عوامی فلاح و بہبود کے لیے ہسپتال کی انتظامی و طبی کارکردگی کا جائزہ لینا تھا۔انہوں نے ہسپتال کے مختلف شعبہ جات، ایمرجنسی وارڈ، انتظار گاہوں اور واش رومز کا تفصیلی معائنہ کیا۔ انہوں نے صفائی ستھرائی، مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات، اور میڈیکل سٹاف کی حاضری کو بغور چیک کیا۔اسسٹنٹ کمشنر نے موقع پر ہدایت کی کہ مریضوں کے لیے صاف، آرام دہ اور پرسکون ماحول کو ہر صورت یقینی بنایا جائے ۔ ادویات کی فراہمی اور ڈاکٹروں کی حاضری کو روزانہ کی بنیاد پر مانیٹر کیا جائے جبکہ ایمرجنسی وارڈ میں عملے کی مکمل دستیابی اور فوری رسپانس کو یقینی بنایا جائے۔

انہوں نے ہسپتال کے تمام وارڈز اور واش رومز میں صفائی کے بہترین انتظامات برقرار رکھنے اور مریضوں کی سہولت کے لیے شکایات رجسٹر و فوری ایکشن سسٹم فعال رکھنے کی ہدایت بھی کی۔اسسٹنٹ کمشنر صدف اکبر نے ہسپتال کی ایم ایس کو باہر سے ادویات منگوانے پر سخت سرزنش کی اور ملوث ڈاکٹروں کے خلاف انکوائری کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہسپتال کے باہر قائم پارکنگ سٹینڈ کا بھی معائنہ کیا اور زائد رقم وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت جاری کی۔ صدف اکبر نے کہا کہ صحت کا شعبہ حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے ، عوام کو معیاری طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے ایسے اچانک دورے آئندہ بھی جاری رہیں گے ۔

 

