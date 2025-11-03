گندم اگاؤ مہم: جدید زرعی طریقوں کیلئے جامع حکمتِ عملی تیار
کسان کارڈ کی بروقت تکمیل اور اینٹی سموگ مہم پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) ڈائریکٹر جنرل محکمہ زراعت توسیع پنجاب چوہدری عبدالحمید نے گندم اگاؤ مہم 2025 کے سلسلے میں ڈویژن فیصل آباد کے تمام زرعی افسروں کیساتھ اہم میٹنگ کی۔اجلاس میں گندم کی کاشت کو فروغ دینے اور جدید زرعی طریقوں کو اپنانے کے لیے جامع حکمتِ عملی ترتیب دی گئی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹرز، اسسٹنٹ ڈائریکٹرز اور زراعت افسر موجود تھے ۔ڈائریکٹر جنرل نے اپنے خطاب میں زور دیتے ہوئے کہا کہ گندم کی کاشت اور پیداوار میں اضافہ ہماری قومی ترجیح ہے ، کسانوں کو جدید زرعی ٹیکنالوجی سے روشناس کرانا ہوگا۔
انہوں نے کسان کارڈ کی بروقت تکمیل اور اینٹی سموگ مہم پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت بھی جاری کی۔بعدازاں، گندم اگاؤ مہم 2025 کو مؤثر بنانے کے لیے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے وائس چانسلر سے خصوصی ملاقات کی گئی۔ وائس چانسلر کے مطابق، اس مہم میں چار ہزار سے زائد طلبہ، اساتذہ اور زرعی ماہرین حصہ لیں گے ۔یہ جامع مہم 8 سے 16 نومبر تک جاری رہے گی جس کے دوران کاشتکاروں کو جدید زرعی تکنیکوں کی براہِ راست تربیت فراہم کی جائے گی۔