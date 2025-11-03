صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں صحت کی سہولیات بہتر بنانے کا فیصلہ

  • فیصل آباد
ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں صحت کی سہولیات بہتر بنانے کا فیصلہ

ہسپتالوں میں 100 فیصد ادویات کی فراہمی، تھیلیسیمیا سنٹر کیلئے 20 بیڈز مختص

ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر آفس میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ کونسل کا اجلاس منعقد ہوا جس کی صدارت ایم پی اے امجد علی جاوید اور ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ نے کی۔ اجلاس میں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر کاشف ندیم، ایم ایس ڈاکٹر شہباب عالم سمیت دیگر ممبر شریک ہوئے ۔اجلاس میں سرکاری ہسپتالوں کی کارکردگی، ڈاکٹرز کی کمی، خالی آسامیوں پر بھرتیوں اور شہریوں کو صحت کی بہتر سہولیات کی فراہمی سے متعلق اہم امور زیر غور آئے ۔اجلاس میں تمام سرکاری ہسپتالوں میں سو فیصد ادویات کی دستیابی یقینی بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ تھیلیسیمیا سنٹر کے لیے 20 بیڈز مختص کرنے کے ساتھ ساتھ طبی آلات، ڈائیلاسز مشین پارٹس اور PCR کٹس کی خریداری کی منظوری بھی دی گئی۔

اس کے علاوہ ٹراما سینٹر، آکسیجن پلانٹ اور نیٹ میٹرنگ منصوبوں پر پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ایم پی اے امجد علی جاوید نے کہا کہ عوام کی صحت کا تحفظ حکومتِ پنجاب کی اولین ترجیح ہے ۔ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ نے کہا کہ معیاری اور بروقت طبی سہولیات عوام کا بنیادی حق ہیں۔ صحت عامہ کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے تاکہ ہسپتالوں میں سہولیات میں واضح بہتری لائی جا سکے ۔

 

