ڈینگی کے خاتمے کیلئے ڈور ٹو ڈور مہم شروع کرنے کی ہدایت
ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل کی زیر صدارت اجلاس ،عوامی آگاہی مہم تیز کرنے کا فیصلہ
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل کی زیرِ صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی برائے انسدادِ ڈینگی کا اجلاس منعقد ہوا۔اجلاس میں چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر ثاقب منیر نے انسدادی اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی۔ ڈسٹرکٹ فوکل پرسن انسدادِ ڈینگی فرحت حسنین سمیت مختلف محکموں کے افسران بھی اجلاس میں شریک تھے ۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ ہائی رسک یونین کونسلز میں ڈور ٹو ڈور ہاٹ سپاٹس چیکنگ مہم فوری طور پر شروع کی جائے ۔ انہوں نے کہا کہ انسدادِ ڈینگی کے حوالے سے عوامی آگاہی مہم، واکس اور سیمینارز کا انعقاد بھی ضروری ہے تاکہ عوام میں شعور بیدار کیا جا سکے ۔
انہوں نے اینٹی ڈینگی ٹیموں کو ہدایت کی کہ وہ فرضی کارروائیوں سے باز رہیں اور تمام محکمے اپنے دفاتر میں صفائی ستھرائی کو یقینی بنائیں۔ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل نے کہا کہ \\\"انسدادی اقدامات میں معمولی سی بھی نرمی برداشت نہیں کی جائے گی۔ آئندہ ایام ڈینگی کی افزائش کے لیے حساس نوعیت کے ہیں، لہٰذا تمام محکمے فیلڈ میں چوکنا رہیں تاکہ مشترکہ اقدامات سے ڈینگی کو مکمل طور پر شکست دی جا سکے ۔\\\"