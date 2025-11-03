صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈینگی کے خاتمے کیلئے ڈور ٹو ڈور مہم شروع کرنے کی ہدایت

  • فیصل آباد
ڈینگی کے خاتمے کیلئے ڈور ٹو ڈور مہم شروع کرنے کی ہدایت

ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل کی زیر صدارت اجلاس ،عوامی آگاہی مہم تیز کرنے کا فیصلہ

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل کی زیرِ صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی برائے انسدادِ ڈینگی کا اجلاس منعقد ہوا۔اجلاس میں چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر ثاقب منیر نے انسدادی اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی۔ ڈسٹرکٹ فوکل پرسن انسدادِ ڈینگی فرحت حسنین سمیت مختلف محکموں کے افسران بھی اجلاس میں شریک تھے ۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ ہائی رسک یونین کونسلز میں ڈور ٹو ڈور ہاٹ سپاٹس چیکنگ مہم فوری طور پر شروع کی جائے ۔ انہوں نے کہا کہ انسدادِ ڈینگی کے حوالے سے عوامی آگاہی مہم، واکس اور سیمینارز کا انعقاد بھی ضروری ہے تاکہ عوام میں شعور بیدار کیا جا سکے ۔

انہوں نے اینٹی ڈینگی ٹیموں کو ہدایت کی کہ وہ فرضی کارروائیوں سے باز رہیں اور تمام محکمے اپنے دفاتر میں صفائی ستھرائی کو یقینی بنائیں۔ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل نے کہا کہ \\\"انسدادی اقدامات میں معمولی سی بھی نرمی برداشت نہیں کی جائے گی۔ آئندہ ایام ڈینگی کی افزائش کے لیے حساس نوعیت کے ہیں، لہٰذا تمام محکمے فیلڈ میں چوکنا رہیں تاکہ مشترکہ اقدامات سے ڈینگی کو مکمل طور پر شکست دی جا سکے ۔\\\"

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

مسائل کا حل قرآن کی تعلیمات میں مضمر،ڈاکٹر حسن محی الدین

عوام فرسودہ، ناکارہ نظام سے تنگ آچکے،طارق سلیم

مہاجرین کی نشستیں کسی صورت ختم نہیں کرنے دینگے،سردار عتیق

دسویں نیشنل زیتون فیسٹیول کا آغاز

زیرتفتیش مقدمات کو میرٹ پر یکسو کیا جائے،آئی جی

ایس ایس پی آپریشنز کی کھلی کچہری،درخواستوں پر احکامات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایک منفرد کتب خانہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پنجابی ہوائی کمپنی ؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور بڑھتا قرض
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
راستہ بھٹکانے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
داعی کی ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر