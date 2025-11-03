گیس لوڈشیڈنگ ، نئے کنکشنز کیلئے کھدائی ، شہری پریشان
سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی گیس کی قلت مزید بڑھنے کا خدشہ ،متوسط اور غریب طبقہ لکڑیاں جلانے پر مجبور ، گہرے گڑھے کھود کر چھوڑ دئیے گئے ہیں
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)محکمہ سوئی ناردرن گیس پائپ لائن کی غفلت اور لاپروائی عروج پر پہنچ گئی، جس کے باعث صارفین شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ گیس کی بندش اور طویل لوڈ شیڈنگ کے بعد اب نیا مسئلہ کھڑا ہوگیا ہے مکوآنہ سمیت مختلف علاقوں میں نئے کنکشنز کے لیے گہرے گڑھے کھود کر چھوڑ دئیے گئے ہیں۔محکمہ سوئی ناردرن گیس پائپ لائن کی ناقص کارکردگی کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے ۔ سرد موسم کے آغاز کے ساتھ ہی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ طویل ہو چکا ہے ۔ شہریوں کے مطابق 24 گھنٹوں میں صرف 9 گھنٹے گیس دستیاب ہوتی ہے صبح 6 بجے سے 9 بجے تک، دوپہر 12 بجے سے 3 بجے تک اور شام 6 بجے سے رات 9 بجے تک۔ اس کے بعد رات بھر گیس بند رہتی ہے ۔گیس کی بندش کے باعث گھریلو خواتین امورِ خانہ داری کے لیے متبادل ایندھن استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ مہنگی ایل پی جی کا استعمال جیب پر بھاری پڑ رہا ہے جبکہ متوسط اور غریب طبقہ لکڑیاں جلانے پر مجبور ہے۔
شہریوں کا کہنا ہے کہ سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی گیس کی قلت مزید بڑھنے کا خدشہ ہے ۔محکمہ سوئی گیس کے ملازمین دیگر امور میں بھی افسر شاہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تحصیل جڑانوالہ کے علاقے مکوآنہ سمیت متعدد علاقوں میں نئے کنکشنز کے لیے کھودے گئے گڑھے کئی ہفتوں سے کھلے پڑے ہیں۔ ان گڑھوں میں گر کر بچے زخمی ہو رہے ہیں، جبکہ تنگ گلیوں میں راستے بند ہو جانے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔عوام کا کہنا ہے کہ چونکہ محکمہ سوئی ناردرن گیس پائپ لائن وفاقی محکمہ ہے ، اس لیے اہلکار عوامی شکایات یا درخواستوں کو کسی خاطر میں نہیں لاتے ۔ شہریوں نے وزیرِ اعظم شہباز شریف سے اپیل کی ہے کہ دیگر محکموں کی طرح سوئی ناردرن گیس پائپ لائن کے نظام پر بھی خصوصی توجہ دی جائے تاکہ عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے ۔