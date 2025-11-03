پہلے سلام پھر کلام کی ہدایات نظرانداز، ٹریفک پولیس کا پہلے چالان پھرکلام فارمولا رائج
ٹریفک پولیس اہلکار مختلف اعتراضات لگا کر بھاری چالان کرنے کے ساتھ ساتھ ناروا رویّہ اختیار کر رہے ہیں، شکایات کے باوجود بہتری نہ آ سکی ،ٹریفک کی لمبی قطاریں معمول بن چکی ہیں
فیصل آباد (عبدالباسط سے ) ٹریفک پولیس اہلکاروں اور افسروں نے اعلیٰ حکام کی جانب سے دی گئی پہلے سلام پھر کلام کی ہدایت کو پس پشت ڈالتے ہوئے عملاً پہلے چالان پھر کلام کی پالیسی اپنا لی ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹریفک پولیس اہلکار مختلف اعتراضات لگا کر بھاری چالان کرنے کے ساتھ ساتھ ناروا رویّہ اختیار کر رہے ہیں، جس سے لڑائی جھگڑوں کے واقعات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ۔شہریوں نے متعدد بار شکایات درج کروائیں، مگر اس کے باوجود نظامِ ٹریفک اور اہلکاروں کے روئیے میں بہتری دیکھنے میں نہیں آئی۔ذرائع کے مطابق فیصل آباد سٹی ٹریفک پولیس نے پہلے سلام پھر کلام کی پالیسی کو نظرانداز کرتے ہوئے پہلے چالان پھر کلام کو معمول بنا لیا ہے۔
ٹریفک اہلکار شہر کے مختلف علاقوں میں نظامِ ٹریفک کو بہتر بنانے کے بجائے مبینہ طور پر گروپوں کی صورت میں اکٹھے ہوکر ہر آنے جانے والی گاڑی کو روک کر مختلف اعتراضات کے تحت بھاری مالیت کے چالان کر دیتے ہیں۔ اس صورتِ حال کے باعث فیصل آباد کی اہم شاہراہوں سمندری روڈ، ستیانہ روڈ، جڑانوالہ روڈ، جیل روڈ اور شیخوپورہ روڈ پر ٹریفک کی لمبی قطاریں معمول بن چکی ہیں،شہریوں نے کہا ہے کہ ٹریفک اہلکاروں کے ناروا روئیے اور ناقص نظام کے خلاف شکایات کے باوجود متعلقہ حکام کی جانب سے اقدامات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ سی ٹی او رانا ناصر کے مطابق ٹریفک نظام میں بہتری لانے اور شہریوں کو بہتر سروسز فراہم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔