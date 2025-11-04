چنیوٹ :پارکنگ پلازہ، فرنیچر مارکیٹ کی بحالی کی منظوری
راجہ جہانگیر انور کی زیر صدارت ڈویژنل ڈویلپمنٹ ورکنگ پارٹی کا اجلاس
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت فیصل آباد اور چنیوٹ کے شہریوں کے لیے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی گئی۔کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور کی زیر صدارت ڈویژنل ڈویلپمنٹ ورکنگ پارٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کیپٹن (ر) ندیم ناصر اور ڈپٹی کمشنر چنیوٹ صفی اللہ گوندل نے پراجیکٹس کی اہمیت و افادیت پر بریفنگ دی۔اجلاس میں بیرون چنیوٹ بازار پارکنگ پلازہ، سرکٹ ہاؤس کی اپ گریڈیشن، فرنیچر مارکیٹ چنیوٹ کی تزئین و بحالی، اور تحصیل چوک تا جھنگ روڈ بیوٹیفکیشن منصوبوں کی منظوری دی گئی۔کمشنر نے بتایا کہ بیرون چنیوٹ بازار پارکنگ پلازہ میں 1600 سے زائد موٹر بائیکس اور تقریباً 1300 گاڑیوں کے لیے پارکنگ کی گنجائش ہوگی۔
منصوبہ تقریباً 7 ارب روپے کی لاگت سے مکمل ہوگا، جس سے گھنٹہ گھر کے آٹھ بازاروں میں پارکنگ کا دیرینہ مسئلہ حل ہوگا۔مزید برآں، سرکٹ ہاؤس کی تزئین و بحالی کے لیے اضافی فنڈز کے حصول کی درخواست سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کو ارسال کی جا رہی ہے ۔اجلاس میں 28 کروڑ روپے کی لاگت سے فرنیچر مارکیٹ چنیوٹ کی بحالی کے منصوبے کی بھی منظوری دی گئی، جس کے تحت نیا انٹری گیٹ، دکانوں کے لیے یکساں شیڈز و سائن بورڈز، ٹف ٹائلز، مساجد کی تزئین و آرائش اور موٹر سائیکل پارکنگ ایریا بنایا جائے گا۔کمشنر نے کہا کہ فرنیچر مارکیٹ میں عالمی معیار کا ڈسپلے سنٹر اور ڈیجیٹل سکرینز بھی نصب کی جائیں گی تاکہ مقامی فرنیچر صنعت کی پہچان اجاگر ہو۔انہوں نے بتایا کہ تحصیل چوک تا جھنگ روڈ سڑک کی کولڈ ملنگ ٹیکنالوجی سے مرمت، ڈرینز اپ گریڈیشن، سٹریٹ لائٹس، بس اسٹاپس اور سنٹر میڈینز کی بہتری بھی منصوبے میں شامل ہے ۔