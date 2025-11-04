گرانفروشوں کیخلاف کریک ڈاؤن، 3 لاکھ سے زائد انسپکشنز
پرائس کنٹرول میکنزم پر بھرپور عملدرآمد، 150 دکاندار گرفتار، جر مانے
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ضلع چنیوٹ میں پرائس کنٹرول میکنزم پر بھرپور عملدرآمد جاری ہے ۔ ڈپٹی کمشنر صفی اﷲ گوندل نے بتایا کہ گزشتہ ماہ کے دوران پرائس کنٹرول مجسٹریٹس نے ضلع بھر کی مارکیٹوں اور بازاروں میں 3 لاکھ 33 ہزار 338 انسپکشنز کیں۔اس دوران پھل، سبزیاں، چکن، مٹن، بیف، روٹی اور کریانہ کی اشیا مقررہ نرخوں سے زائد قیمت پر فروخت کرنے والے گرانفروشوں کو 1 لاکھ 42 ہزار 800 روپے کے جرمانے کیے گئے ۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق پرائس کنٹرول ایکٹ کی سنگین خلاف ورزی پر ایک گرانفروش کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا، جبکہ 150 دکانداروں کو موقع پر گرفتار بھی کیا گیا۔انہوں نے بتایا کہ ماہ کے دوران مجموعی طور پر 2416 خلاف ورزیاں رپورٹ ہوئیں۔ڈی سی صفی اﷲ گوندل نے کہا کہ صارفین کو مقررہ نرخوں پر اشیائے ضروریہ کی فراہمی حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے ۔ اس مقصد کے لیے تمام انتظامی مشینری سرگرم عمل ہے اور اوورچارجنگ کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کا سلسلہ جاری رہے گا۔انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ گرانفروشی یا نرخوں میں بے ضابطگی کی صورت میں فوری طور پر متعلقہ حکام کو اطلاع دیں تاکہ بروقت کارروائی عمل میں لائی جا سکے ۔