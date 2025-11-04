چناب کے پلوں پر مٹی اور ریت کے ڈھیر، شہریوں کو مشکلات
ریت اڑنے کے باعث حادثات پیش آ رہے ہیں ،متعدد افراد زخمی ہو چکے
چناب نگر(نامہ نگار)دریائے چناب کے پلوں پر سڑک کے دونوں اطراف دوبارہ مٹی اور ریت کے ڈھیر لگنے لگے ہیں، جس سے موٹر سائیکل سواروں اور پیدل چلنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ ہیوی ٹریفک کے گزرنے سے مٹی اور ریت اڑنے کے باعث آنکھوں میں چبھنے سے حادثات پیش آ رہے ہیں اور متعدد افراد زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ذرائع کے مطابق کچھ عرصہ قبل ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر دونوں پلوں کی سڑکوں کی باقاعدہ صفائی اور پانی سے دھلائی کا سلسلہ جاری تھا، تاہم اب یہ عمل رک گیا ہے ۔ سماجی حلقوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ صفائی کے اس سلسلے کو دوبارہ مستقل بنیادوں پر بحال کیا جائے ۔تاکہ شہریوں کو مٹی اور حادثات سے محفوظ رکھا جا سکے ۔