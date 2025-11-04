صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چناب کے پلوں پر مٹی اور ریت کے ڈھیر، شہریوں کو مشکلات

  • فیصل آباد
چناب کے پلوں پر مٹی اور ریت کے ڈھیر، شہریوں کو مشکلات

ریت اڑنے کے باعث حادثات پیش آ رہے ہیں ،متعدد افراد زخمی ہو چکے

چناب نگر(نامہ نگار)دریائے چناب کے پلوں پر سڑک کے دونوں اطراف دوبارہ مٹی اور ریت کے ڈھیر لگنے لگے ہیں، جس سے موٹر سائیکل سواروں اور پیدل چلنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ ہیوی ٹریفک کے گزرنے سے مٹی اور ریت اڑنے کے باعث آنکھوں میں چبھنے سے حادثات پیش آ رہے ہیں اور متعدد افراد زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ذرائع کے مطابق کچھ عرصہ قبل ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر دونوں پلوں کی سڑکوں کی باقاعدہ صفائی اور پانی سے دھلائی کا سلسلہ جاری تھا، تاہم اب یہ عمل رک گیا ہے ۔ سماجی حلقوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ صفائی کے اس سلسلے کو دوبارہ مستقل بنیادوں پر بحال کیا جائے ۔تاکہ شہریوں کو مٹی اور حادثات سے محفوظ رکھا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ای بس شیلٹرز سمیت اربوں کی سکیمیں منظور

گرانفروشوں کیخلاف زیروٹالرنس،قیمتیں ہر صورت کنٹرول کرنے کا حکم

موبائل پولیس سٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ کا باقاعدہ آغاز

میلسی :موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں ، ایس ایچ او معطل

بیل دوڑ پر جوا، پولیس کا چھاپہ ، درجنوں افراد گرفتار

نوجوان پر تشدد، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل، مقدمہ درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ضروری نہیں کہ ہر بات کھول کر بیان کی جائے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کابل انتظامیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج!
عرفان صدیقی
سلمان غنی
مؤثر بلدیاتی نظام اورنئے صوبے
سلمان غنی
رشید صافی
تدبیر یا تصادم؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس