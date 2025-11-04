چناب نگر:سانس اور آنکھوں کے مریضوں میں اضافہ
سموگ کی شدت برقرار رہی تو سرکاری ہسپتالوں پر دباؤ مزید بڑھ سکتا :ماہرین
چناب نگر (نامہ نگار )شہر اور گردونواح میں سموگ کی شدت بڑھنے کے باعث سانس، گلے اور آنکھوں کے امراض میں مبتلا مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو گیا ہے ۔ ہسپتالوں میں روزانہ بڑی تعداد میں شہری علاج کے لیے رجوع کر رہے ہیں۔ماہرینِ طب کے مطابق فضا میں موجود زہریلے ذرات، صنعتی دھواں اور گاڑیوں کے اخراج نے فضا کو خطرناک حد تک آلودہ کر دیا ہے ، جس کے باعث بچے ، بزرگ اور دمہ کے مریض شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ سموگ نے شہریوں کے لیے سانس لینا دشوار بنا دیا ہے ، جبکہ گلے کی خراش، آنکھوں میں جلن اور جلدی امراض کے کیسز بھی بڑھ گئے ہیں۔ڈاکٹروں نے خبردار کیا ہے کہ اگر سموگ کی شدت برقرار رہی تو سرکاری ہسپتالوں پر دباؤ مزید بڑھ سکتا ہے ۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فیکٹریوں کے دھوئیں اور گاڑیوں کے اخراج پر فوری قابو پایا جائے اور سکولوں میں ماسک کے استعمال اور کھلی فضاء میں سرگرمیوں پر پابندی کو یقینی بنایا جائے ۔ماہرینِ صحت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں، ماسک کا استعمال کریں، زیادہ پانی پئیں اور آنکھوں کو بار بار صاف پانی سے دھوئیں تاکہ خشک فضا کے اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔