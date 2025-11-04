صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونین کونسل نمبر 59 میں صفائی و ریکارڈ کا معائنہ، کارکردگی مزید بہتر بنانے کی ہدایت

  • فیصل آباد
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ پنجاب مہر عثمان سیال نے یونین کونسل نمبر 59 کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا۔۔۔

 ریکارڈ اور صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لیا اور عملے کو عوامی سہولتوں میں مزید بہتری لانے کی ہدایت کی۔مہر عثمان سیال نے کہا کہ شہری مسائل کا حل اور انتظامی شفافیت کو یقینی بنانا محکمہ لوکل گورنمنٹ کی اولین ترجیح ہے ۔ انہوں نے عملے کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فیلڈ میں بہتری اور عوامی خدمت کے معیار میں اضافہ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے ۔

 

