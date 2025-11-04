صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پینسرہ: صفائی کے دعوے دھرے رہ گئے ، عملہ غائب

  • فیصل آباد
پینسرہ (نمائندہ دنیا )صفائی ستھرائی کے تمام دعوے ہوا ثابت ہوئے ، جبکہ عملہ صفائی گھروں میں بیٹھ کر تنخواہیں وصول کرنے لگا۔ یونین کونسل 144، چک نمبر 245 عباس پور آبادی سید والا میں گزشتہ دو ہفتوں سے صفائی کا عملہ نہیں پہنچا۔۔۔

 جس کے باعث گلیوں، بازاروں اور گھروں کے باہر کوڑے کے ڈھیر لگ گئے ہیں۔فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے مقررہ سپروائزر کو متعدد بار کال کرنے کے باوجود صفائی کا عمل ممکن نہ ہو سکا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گاؤں میں اب تک صرف دو بار صفائی عملہ پہنچا ہے ، جبکہ روزانہ یا کم از کم ہفتہ وار صفائی کا وعدہ کیا گیا تھا۔اہلِ علاقہ نے ضلعی انتظامیہ اور ڈپٹی کمشنر فیصل آباد سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ صفائی نہ ہونے سے تعفن اور مچھروں میں اضافہ ہو گیا ہے ، جس سے مختلف بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے ۔

 

