  • فیصل آباد
عقیدہ ختم نبوت، ایمان کی بنیاد اور اتحاد امت کی پہچان: شبیر احمد عثمانی

چناب نگر(نامہ نگار) انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ پاکستان کے نائب امیر مولانا قاری شبیر احمد عثمانی نے کہا ہے کہ مذکورہ ایکٹ آئین پاکستان کی اسلامی دفعات قانون توہین رسالت 295Cاورامتناع قادیانیت آرڈیننس1984ء کے خلاف گھناؤنی سازش اورمغربی ایجنڈے کو پروان چڑھانے کے مترادف ہے۔۔۔

انہوں نے کہا کہ عقیدہ ختم نبوت، ایمان کی بنیاد اور اتحاد امت کی پہچان اور اسلامی عقائد واعمال کے لیے بنیادی مشعل راہ ہے ۔ قوانین تحفظ ختم نبوت کے خلاف غیر محسوس انداز سے سازشیں کرنے والی استعماری و صیہونی لابیاں قادیانیت اور قادیانیت نوازوں کے انجام بدسے سبق حاصل کریں۔ قادیانیت کو عالمی طاقتوں کی پشت پناہی حاصل ہے ۔

 

Newsletter Roznama

