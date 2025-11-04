صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چناب نگر میں صفائی و خوبصورتی مہم تیزی سے جاری

  • فیصل آباد
چناب نگر میں صفائی و خوبصورتی مہم تیزی سے جاری

چناب نگر(نامہ نگار)چیف آفیسر میونسپل کمیٹی چناب نگر پرویز اختر نے کہا ہے کہ شہر کو صاف ستھرا اور خوبصورت بنانے کے لیے عملی اقدامات ہنگامی بنیادوں پر جاری ہیں۔۔۔

انہوں نے بتایا کہ صفائی ستھرائی کے عمل میں ایم سی کا عملہ مین روڈز اور محلوں میں بیک وقت مصروف عمل ہے ، تاکہ شہریوں کو صاف اور صحت مند ماحول فراہم کیا جا سکے ۔پرویز اختر نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ کوڑا کرکٹ میونسپل کمیٹی کی جانب سے لگائے گئے کوڑا دانوں میں ڈالیں اور گلیوں یا سڑکوں پر پھینکنے سے گریز کریں۔

 

