جڑانوالہ :3 ارب 82 کروڑ روپے کے ترقیاتی منصوبوں کا آغاز
سڑکوں کی بحالی، سٹریٹ لائٹس کی تنصیب، پارکس کی تزئین و آرائش شامل
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر پنجاب سٹیز پروگرام کے تحت جڑانوالہ میں ترقیاتی منصوبوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے ۔اس موقع پر چیف آفیسر میونسپل کمیٹی جڑانوالہ محسن مظہر نے بتایا کہ منصوبے کی نگرانی اسسٹنٹ کمشنر رنگزیب کر رہے ہیں جبکہ اس کے لیے 3 ارب 82 کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے ۔انہوں نے کہا کہ پروگرام کے تحت واٹر سپلائی، سیوریج سسٹم، شہری سڑکوں کی بحالی، سٹریٹ لائٹس کی تنصیب، پارکس کی تزئین و آرائش اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جیسے اہم منصوبے شامل ہیں، جن سے شہر کے بنیادی ڈھانچے میں نمایاں بہتری آئے گی۔ذرائع کے مطابق تقریباً 1 لاکھ 70 ہزار آبادی اس منصوبے سے براہِ راست مستفید ہوگی۔شہریوں نے حکومتِ پنجاب کے اس اقدام کو خوش آئند اور انقلابی قدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ طویل عرصے سے نظرانداز شدہ شہری مسائل کے حل کے لیے یہ منصوبہ عوامی مشاورت اور مقامی ضروریات کو مدنظر رکھ کر ترتیب دیا گیا ہے ، جس سے جڑانوالہ کو ایک صاف، روشن اور جدید شہر بنانے میں مدد ملے گی۔