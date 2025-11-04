صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ:ریسکیو اہلکار کی بہادری نہر میں ڈوبنے والا بچہ معجزانہ محفوظ

  • فیصل آباد
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ریسکیو 1122 کے بہادر اہلکار نے ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد بھی جانفشانی اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہر میں ڈوبنے والے بچے کی جان بچالی۔۔۔

طالب کالونی نہر کے قریب ایک خاتون کپڑے دھو رہی تھی کہ اچانک اس کا تین سالہ بچہ پھسل کر نہر میں جا گرا۔ خاتون کے شور پر مقامی افراد نے بچے کو پانی سے باہر نکالا، تاہم اس کی سانسیں اور دل کی دھڑکن بند ہو چکی تھیں۔اسی دوران ریسکیو 1122 کے ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشن مدثر حیات، جو نائٹ ڈیوٹی ختم کر کے گھر جا رہے تھے ، موقع پر پہنچ گئے ۔ انہوں نے فوری طور پر سی پی آر (CPR) کے ذریعے بچے کی سانسیں بحال کر دیں۔ بعد ازاں بچے کو مزید طبی نگہداشت کے لیے ایمبولینس کے ذریعے ڈی ایچ کیو ہسپتال چنیوٹ منتقل کر دیا گیا۔

 

