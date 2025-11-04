صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ:عوامی شکایات کا تیزی سے حل یقینی بنانے کی ہدایت

  • فیصل آباد
عوامی خدمت میں بہتری، تھانوں میں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سہولتیں فراہم

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیرِ اعلیٰ مریم نواز شریف کے وژن کے تحت روزانہ کی بنیاد پر چلنے والی اوپن ڈور پالیسی کے تحت عوامی مسائل سنے جا رہے ہیں اور جلد از جلد حل کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبداﷲ احمد نے عوامی نمائندوں اور شہریوں کی درخواستیں وصول کر کے متعلقہ افسران کو مارک کرنے اور مختص کردہ ٹائم میں داد رسی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ڈی پی او نے کمپلینٹ سیل افسروں کو ہدایت کی کہ وہ موصولہ درخواستوں کا فالو اپ کریں اور مرتبہ وار رپورٹ مرتب کر کے پیش کریں۔ انہوں نے کہ وزیرِ اعلیٰ کے وژن کے مطابق پبلک سروس ڈلیوری میں بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ضلع کے تمام تھانوں میں جدید ٹیکنالوجی متعارف کروائی گئی ہے تاکہ شہریوں کو فوری اور شفاف سہولتیں فراہم کی جا سکیں۔ڈی پی او نے فیلڈ افسران کو ہدایت دی کہ آنے والے شہریوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، مسائل جلد نمٹائیں اور بلاوجہ انتظار نہ کروائیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ دفاتر اور تھانوں میں کسی بھی شہری کی تضحیک ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔

 

