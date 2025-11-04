صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھنگ: علی حسین نے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 کا چارج سنبھال لیا

جھنگ: علی حسین نے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 کا چارج سنبھال لیا

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )سیکرٹری ایمرجنسی سروسز پنجاب ڈاکٹر رضوان نصیر کی ہدایت پر علی حسین نے بطور ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 جھنگ کے چارج کا باضابطہ طور پر آغاز کر دیا۔۔۔

 علی حسین کو ایمرجنسی سروسز کے شعبے میں طویل اور معیاری تجربہ حاصل ہے ، وہ اس سے قبل راولپنڈی، مری اور اٹک میں بطور ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر خدمات انجام دے چکے ہیں۔چارج سنبھالنے کے بعد اپنے پہلے بیان میں انہوں نے کہا کہ وہ اپنی تمام صلاحیتیں عوامی خدمت اور ریسکیو سروس کے معیار میں بہتری کیلئے وقف کر دیں گے ۔ ان کا کہنا تھا کہ ‘‘میرے نزدیک انسانی خدمت سب سے بڑا فریضہ ہے ، ریسکیو 1122 جھنگ کی کارکردگی کو نئی بلندیوں تک پہنچانا میرا مقصد ہے ۔’’انہوں نے کہا کہ کارکردگی، نظم و ضبط اور فوری رسپانس سسٹم میں بہتری ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے ۔ عوامی خدمت میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ان کی زیر قیادت جدید تربیتی پروگرامز، جدید آلات کے استعمال اور فیلڈ آپریشنز میں بہتری کیلئے جامع اقدامات کیے جائینگے ۔

 

