کمالیہ میں جرائم اور گداگری کی وارداتوں میں اضافہ
کمالیہ(نمائندہ دنیا )شہر اور گردونواح میں جرائم کی وارداتوں اور پیشہ ور گداگروں کی سرگرمیوں میں اضافہ ہو گیا ہے ۔ گلیوں، بازاروں اور مساجد کے باہر بھکاریوں کے منظم گروہ سرگرم ہیں۔۔۔
جن میں خواتین بھی شامل ہیں، جو بعض اوقات پرس نکالنے اور چوری کی وارداتوں میں ملوث پائی گئی ہیں۔ بازاروں اور مارکیٹوں میں خوبرو نوجوان لڑکیاں دوکانداروں کو مختلف حیلوں بہانوں سے پریشان کر کے بھیک مانگتی نظر آتی ہیں جبکہ معصوم بچوں کو بھی بھیک منگوانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ۔شہریوں اور تاجر تنظیموں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ پیشہ ور گداگروں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے ۔