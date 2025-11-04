صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمالیہ میں جرائم اور گداگری کی وارداتوں میں اضافہ

  • فیصل آباد
کمالیہ میں جرائم اور گداگری کی وارداتوں میں اضافہ

کمالیہ(نمائندہ دنیا )شہر اور گردونواح میں جرائم کی وارداتوں اور پیشہ ور گداگروں کی سرگرمیوں میں اضافہ ہو گیا ہے ۔ گلیوں، بازاروں اور مساجد کے باہر بھکاریوں کے منظم گروہ سرگرم ہیں۔۔۔

 جن میں خواتین بھی شامل ہیں، جو بعض اوقات پرس نکالنے اور چوری کی وارداتوں میں ملوث پائی گئی ہیں۔ بازاروں اور مارکیٹوں میں خوبرو نوجوان لڑکیاں دوکانداروں کو مختلف حیلوں بہانوں سے پریشان کر کے بھیک مانگتی نظر آتی ہیں جبکہ معصوم بچوں کو بھی بھیک منگوانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ۔شہریوں اور تاجر تنظیموں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ پیشہ ور گداگروں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بیوٹیفکیشن آف گوجرانوالہ ڈویژن کے منصوبے مقرر مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت

ایم ڈی واسا کا کوہلووالہ اور کوروٹانہ میں سیوریج لائن بچھانے کا جائزہ

نو منتخب ممبر پنجاب بار شعیب بھٹی کا ڈسٹرکٹ بار آمد پر شاندار استقبال

بلڈنگ میٹریل کی قیمتوں میں اچانک اضافہ، تعمیراتی کام رک گئے

فوڈ سیفٹی ٹیم کی شادی ہالز، ریسٹورنٹس اور دکانوں کیخلاف کارروائی

ڈسکہ :مختلف وارداتوں میں متعدد شہری لٹ گئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ضروری نہیں کہ ہر بات کھول کر بیان کی جائے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کابل انتظامیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج!
عرفان صدیقی
سلمان غنی
مؤثر بلدیاتی نظام اورنئے صوبے
سلمان غنی
رشید صافی
تدبیر یا تصادم؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس