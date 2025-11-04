شاعر زاہد توقیر کے چچا انتقال کر گئے
کمالیہ( نمائندہ خصوصی )کمالیہ کے نامور شاعر زاہد توقیر کے چچا حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے وفات پاگئے ۔مرحوم کی نماز جنازہ دربار شہیداں محلہ فتح پور میں ادا کیے جانے کے بعد آبائی قبرستان میں سپرد خاک کردیا گیا نماز جناز ہ میں تمام مکاتب فکر سے منسلک افراد نے شرکت کی۔
