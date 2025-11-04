صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاعر زاہد توقیر کے چچا انتقال کر گئے

  • فیصل آباد
کمالیہ( نمائندہ خصوصی )کمالیہ کے نامور شاعر زاہد توقیر کے چچا حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے وفات پاگئے ۔مرحوم کی نماز جنازہ دربار شہیداں محلہ فتح پور میں ادا کیے جانے کے بعد آبائی قبرستان میں سپرد خاک کردیا گیا نماز جناز ہ میں تمام مکاتب فکر سے منسلک افراد نے شرکت کی۔

