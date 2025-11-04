فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں،57ہزار 500 کے جرمانے
ناقص صفائی، غیر معیاری پانی پر ایکشن، متعدد دکانداروں کو اصلاحاتی نوٹسز
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر صحت دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں نے ضلع بھر میں 42 دودھ بردار گاڑیوں سمیت 91 فوڈ بزنسز کی چیکنگ کی۔ اس دوران متعدد فوڈ بزنسز کو صفائی اور معیار میں بہتری کے لیے اصلاحاتی نوٹسز جاری کیے گئے جبکہ قوانین کی خلاف ورزی پر 57 ہزار 500 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے ۔ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر محمد قاسم رضا کے مطابق ٹیموں نے سویٹس اینڈ بیکرز، فوڈ پوائنٹس، ملک شاپس اور سوڈا واٹر پلانٹس کا بھی معائنہ کیا۔ دورانِ چیکنگ کئی مقامات پر صفائی کے ناقص انتظامات پائے گئے ، جبکہ سوڈا واٹر کی تیاری میں استعمال ہونے والا پانی موقع پر کیے گئے تجزیے کے مطابق ناقض معیار کا نکلا۔مزید بتایا گیا کہ ایک کھویا بھٹی پر کھویا کا نمونہ فیل ہونے اور صفائی کی ناقص صورتحال پر کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ڈاکٹر قاسم رضا نے کہا کہ فوڈ سیفٹی کے اصولوں پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا اور شہریوں کو محفوظ و معیاری خوراک کی فراہمی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی اولین ترجیح ہے ۔