صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خواتین سمیت اہلخانہ پر تشدد، ملزم فرار،مقدمہ درج کرلیا

  • فیصل آباد
خواتین سمیت اہلخانہ پر تشدد، ملزم فرار،مقدمہ درج کرلیا

رزاق اپنے اہل خانہ کے ساتھ گھر پر موجود تھا ملز موں نے دھاوا بول دیا

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے میں خواتین سمیت اہلخانہ کو قابو کرکے بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔رزاق نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنی والدہ اور دیگر اہلخانہ کے ہمراہ گھر پر موجود تھا کہ اسی دوران ملز موں نے مبینہ طور پر گھر پر دھاوا بول دیا۔انہوں نے اس کی والدہ سمیت خواتین اور دیگر اہلخانہ کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کر دیا۔واقعہ کے بعد ملز م دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہوگئے ۔پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملز موںکی تلاش شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بیوٹیفکیشن آف گوجرانوالہ ڈویژن کے منصوبے مقرر مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت

ایم ڈی واسا کا کوہلووالہ اور کوروٹانہ میں سیوریج لائن بچھانے کا جائزہ

نو منتخب ممبر پنجاب بار شعیب بھٹی کا ڈسٹرکٹ بار آمد پر شاندار استقبال

بلڈنگ میٹریل کی قیمتوں میں اچانک اضافہ، تعمیراتی کام رک گئے

فوڈ سیفٹی ٹیم کی شادی ہالز، ریسٹورنٹس اور دکانوں کیخلاف کارروائی

ڈسکہ :مختلف وارداتوں میں متعدد شہری لٹ گئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ضروری نہیں کہ ہر بات کھول کر بیان کی جائے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کابل انتظامیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج!
عرفان صدیقی
سلمان غنی
مؤثر بلدیاتی نظام اورنئے صوبے
سلمان غنی
رشید صافی
تدبیر یا تصادم؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس