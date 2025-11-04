خواتین سمیت اہلخانہ پر تشدد، ملزم فرار،مقدمہ درج کرلیا
رزاق اپنے اہل خانہ کے ساتھ گھر پر موجود تھا ملز موں نے دھاوا بول دیا
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے میں خواتین سمیت اہلخانہ کو قابو کرکے بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔رزاق نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنی والدہ اور دیگر اہلخانہ کے ہمراہ گھر پر موجود تھا کہ اسی دوران ملز موں نے مبینہ طور پر گھر پر دھاوا بول دیا۔انہوں نے اس کی والدہ سمیت خواتین اور دیگر اہلخانہ کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کر دیا۔واقعہ کے بعد ملز م دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہوگئے ۔پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملز موںکی تلاش شروع کر دی ہے ۔