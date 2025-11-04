سموگ :غیر معیاری فیول استعمال کرنیوالے صنعتی یونٹ سیل
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ضلع بھر میں انسدادِ سموگ اقدامات کے تحت محکمہ تحفظِ ماحولیات کی جانب سے صنعتی یونٹس اور اینٹوں کے بھٹوں کی انسپکشن کا عمل 24 گھنٹے جاری ہے ۔ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات عثمان اظہر نے بتایا کہ حکومتی ہدایات کے مطابق ضلع کے تمام صنعتی یونٹس کی چیکنگ کی گئی، جہاں غیر معیاری فیول بطور ایندھن استعمال کرنے پر متعدد یونٹس کے بوائلرز سیل کر دیے گئے ۔انہوں نے مزید بتایا کہ زِگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر چلنے والے اینٹوں کے بھٹوں کی تعمیرات مسمار کرائی جا رہی ہیں تاکہ ماحولیاتی آلودگی میں کمی لائی جا سکے ۔دوسری جانب محکمہ زراعت توسیع کی ٹیمیں بھی متحرک ہیں اور فصلوں کی باقیات کو جلانے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔اسی طرح شاہرات پر دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے مالکان و ڈرائیورز کے خلاف جرمانے اور گاڑیوں کی بندش کی کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں۔