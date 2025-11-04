صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سموگ :غیر معیاری فیول استعمال کرنیوالے صنعتی یونٹ سیل

  • فیصل آباد
سموگ :غیر معیاری فیول استعمال کرنیوالے صنعتی یونٹ سیل

زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر بھٹوں کی تعمیرات مسمار، گاڑیوں کیخلاف ایکشن

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ضلع بھر میں انسدادِ سموگ اقدامات کے تحت محکمہ تحفظِ ماحولیات کی جانب سے صنعتی یونٹس اور اینٹوں کے بھٹوں کی انسپکشن کا عمل 24 گھنٹے جاری ہے ۔ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات عثمان اظہر نے بتایا کہ حکومتی ہدایات کے مطابق ضلع کے تمام صنعتی یونٹس کی چیکنگ کی گئی، جہاں غیر معیاری فیول بطور ایندھن استعمال کرنے پر متعدد یونٹس کے بوائلرز سیل کر دیے گئے ۔انہوں نے مزید بتایا کہ زِگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر چلنے والے اینٹوں کے بھٹوں کی تعمیرات مسمار کرائی جا رہی ہیں تاکہ ماحولیاتی آلودگی میں کمی لائی جا سکے ۔دوسری جانب محکمہ زراعت توسیع کی ٹیمیں بھی متحرک ہیں اور فصلوں کی باقیات کو جلانے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔اسی طرح شاہرات پر دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے مالکان و ڈرائیورز کے خلاف جرمانے اور گاڑیوں کی بندش کی کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ای بس شیلٹرز سمیت اربوں کی سکیمیں منظور

گرانفروشوں کیخلاف زیروٹالرنس،قیمتیں ہر صورت کنٹرول کرنے کا حکم

موبائل پولیس سٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ کا باقاعدہ آغاز

میلسی :موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں ، ایس ایچ او معطل

بیل دوڑ پر جوا، پولیس کا چھاپہ ، درجنوں افراد گرفتار

نوجوان پر تشدد، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل، مقدمہ درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ضروری نہیں کہ ہر بات کھول کر بیان کی جائے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کابل انتظامیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج!
عرفان صدیقی
سلمان غنی
مؤثر بلدیاتی نظام اورنئے صوبے
سلمان غنی
رشید صافی
تدبیر یا تصادم؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس